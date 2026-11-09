Gia Lai đôn đốc tăng tốc 10 dự án đầu tư quy mô lớn

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất và nộp ngân sách đối với diện tích đủ điều kiện trong tháng 12-2026, góp phần thúc đẩy triển khai dự án và tăng thu ngân sách.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, tiến độ một số dự án còn chậm so với quy mô đầu tư và yêu cầu phát triển, nhất là ở khâu bồi thường, GPMB, xác định giá đất, thủ tục giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Một số nhà đầu tư chưa chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với địa phương để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, cam kết tiến độ cụ thể bằng văn bản, chủ động ứng kinh phí GPMB, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và khẩn trương khởi công khi đủ điều kiện.

Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ dự án. Đối với những dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan, có biểu hiện giữ đất, gây lãng phí nguồn lực, tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Chủ đầu tư dự án huy động máy móc triển khai công tác san gạt mặt bằng công trình chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích thuộc Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội. Ảnh: Trọng Lợi

Trong nhóm dự án đã triển khai trên thực địa, dự án chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội (38,83 ha, tổng vốn khoảng 1.952 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phú Gia Seagate chủ đầu tư) đã được giao đất 10,69 ha, đang san lấp mặt bằng và chuẩn bị khởi công xây dựng.

Tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 4-2028. Trước mắt, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nộp giao đất với 5,65 ha đã hoàn thành GPMB để làm cơ sở tính thu tiền đất trong năm 2026, dự kiến số tiền sử dụng đất phải nộp là 160 tỷ đồng.

Đối với các dự án còn vướng GPMB và thủ tục đất đai, tỉnh yêu cầu tập trung xử lý theo từng mốc cụ thể. Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh (25,7 ha, do Công ty TNHH Khoáng sản Thành An chủ đầu tư), hiện nhà đầu tư đã ứng kinh phí bồi thường GPMB 8,7 tỷ cho 12,7 ha đất nuôi trồng thủy sản, chờ bồi thường GPMB 13 ha còn lại.

Nhà đầu tư đang phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông hoàn thành công tác GPMB, thực hiện thủ tục ĐTM; trước ngày 15-12-2026 phải hoàn thành việc cho thuê đất đối với phần diện tích đã phê duyệt phương án.

Với Khu đô thị Nhơn Hội, quy mô 215,1 ha, tổng vốn đầu tư hơn 40.065 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư rút ngắn tiến độ, ưu tiên triển khai giai đoạn 1 với diện tích 72 ha, phấn đấu khởi công trong quý IV/2026. Dự kiến, nếu đáp ứng tiến độ, dự án có thể đóng góp khoảng 558 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong năm 2026...

Để bảo đảm tiến độ chung, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, yêu cầu cam kết bằng văn bản, rà soát nguồn thu dự kiến của từng dự án và báo cáo hằng tuần.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xác định, trình phê duyệt giá đất cụ thể, xử lý thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát tiến độ GPMB.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch chi tiết, san nền, hạ tầng kỹ thuật và đấu nối. Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường kiểm tra hiện trường, làm việc hằng tuần với các nhà đầu tư chậm tiến độ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thành ký hợp đồng dự án, ưu tiên bàn giao những diện tích đã GPMB để thực hiện thủ tục giao đất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

10 dự án có tổng diện tích khoảng 537 ha, tổng vốn đầu tư trên 56.965 tỷ đồng, phân bố tại 4 địa phương. Theo đó, tại xã Cát Tiến có 4 dự án, gồm: Khu đô thị Cát Hải Center (67,87 ha, 3.400 tỷ đồng); Khu đô thị Cát Hải (48,7 ha, 2.098 tỷ đồng); Khu dân cư, dịch vụ, du lịch Chánh Oai (33,64 ha, 1.219 tỷ đồng) và Khu dân cư phía Nam Đề Gi (28,5 ha, 1.045 tỷ đồng). Tại phường Quy Nhơn Đông - nơi có Khu kinh tế Nhơn Hội - có 3 dự án: Khu đô thị Nhơn Hội (215,1 ha, 40.065 tỷ đồng); Dự án chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội (38,83 ha, 1.952 tỷ đồng) và Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh (25,77 ha, 606 tỷ đồng). Phường Quy Nhơn Bắc có Khu đô thị Vân Hà (49,76 ha, 2.932 tỷ đồng); xã Đề Gi có Khu đô thị Cát Khánh (41,61 ha, 1.996 tỷ đồng); phường Hội Phú có Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh (32,64 ha, 1.652 tỷ đồng).