Gia Lai đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu phong trào 'Bình dân học vụ số'

Thực hiện Công văn của Tỉnh ủy về việc rà soát, đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của phong trào "Bình dân học vụ số" của Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tỉnh.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai hiệu quả trên địa bàn Gia Lai.

Trong đó, xác định rõ các chỉ tiêu chưa hoàn thành, nguyên nhân, giải pháp và tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Tập trung vào các chỉ tiêu gồm người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác an toàn trên môi trường số đạt 100%.

Chỉ tiêu người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có kiến thức về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động đạt 100%.

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 24/11.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xác nhận người dân trong độ tuổi trưởng thành đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 đạt 90%. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, cập nhật kết quả triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của phong trào "Bình dân học vụ số" theo kế hoạch về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/11.

Theo kế hoạch triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn năm 2026, Gia Lai đề ra chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhận biết được nguy cơ, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số. 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác, an toàn trên môi trường số.

Phấn đấu 90% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID. 100% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã liên hợp hiệp hợp tác xã có kiến thức về công nghệ số, kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.