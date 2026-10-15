Gia Lai: Đồn Biên phòng Ia Mơ gieo sinh kế, vun đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu

Tiếp sức sinh kế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”, ngày 14/10 Đồn Biên phòng Ia Mơ đã trao bò giống cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế giúp các gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo.

Để món quà sinh kế thực sự phát huy hiệu quả, trước đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dành nhiều ngày công cùng các gia đình sửa chữa, làm mới hai chuồng bò. Không chỉ trao phương tiện sản xuất, những người lính quân hàm xanh còn trực tiếp góp sức chuẩn bị điều kiện chăn nuôi, giúp các hộ dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế gia đình.

Đồn Biên phòng Ia Mơ trao tặng sinh kế cho người nghèo

Với những hộ nghèo, một con bò giống có thể là khoản tài sản đáng kể, tạo nguồn vốn ban đầu để phát triển chăn nuôi. Chia sẻ với PV, ông Rơ Lan Blêh (làng HNap) phấn khởi nói: “Gia đình tôi rất vui mừng khi được Đồn Biên phòng quan tâm, hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế. Đây thực sự là tài sản có giá trị, giúp gia đình tăng thêm sinh kế, có cơ hội tăng thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Thực tế, công tác an sinh xã hội tại Đồn Biên phòng Ia Mơ không dừng lại ở những đợt trao quà hay hỗ trợ sinh kế theo từng thời điểm. Đồn luôn duy trì việc rà soát, lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ hằng tuần bằng những phần việc gần gũi như sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà, thu hoạch và vận chuyển nông sản, dọn dẹp vệ sinh.

Những ngày nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ vẫn cùng người dân lao động sản xuất, thu hoạch mùa màng, san sẻ công việc với những gia đình thiếu nhân lực. Không phải hoạt động nào cũng có giá trị vật chất lớn, nhưng sự hiện diện kịp thời của những người lính trong lúc người dân gặp khó khăn đã góp phần tạo dựng niềm tin, thắt chặt tình cảm quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân xã Ia Mơ thu hoạch mùa màng

Trao đổi với PV, Trung tá Hoàng Long – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơ cho biết: “Mỗi phần việc được đơn vị lựa chọn theo nhu cầu thực tế, hướng đến mục tiêu giúp người dân có điều kiện lao động, sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Hoạt động trao bò giống cũng là một trong những việc làm thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đồn Biên phòng Ia Mơ (7/11/1976 - 7/11/2026). Qua những việc làm cụ thể, đơn vị tiếp tục khẳng định phương châm gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với chăm lo đời sống nhân dân, lấy sự ổn định và phát triển của địa bàn làm nền tảng giữ vững an ninh biên giới”.

Lấy lòng dân làm điểm tựa giữ vững biên cương

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Ia Mơ luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Theo định hướng của đơn vị, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục và củng cố tình đoàn kết quân - dân là những việc làm thiết thực nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Đồn Biên phòng Ia Mơ trao bò giống cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo

Trong năm 2026, Đồn Biên phòng Ia Mơ đã trao hơn 40 triệu đồng cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua hai chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”; đồng thời hỗ trợ 23 học sinh theo dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng, với tổng kinh phí hơn 172 triệu đồng/năm.

Mới đây, đơn vị tiếp tục nhận nuôi cháu Kpuih Đem, học sinh lớp 2C, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Mơ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Ia Mơ còn duy trì lớp xóa mù chữ cho 20 công nhân và con em công nhân tại Nông trường cao su An Biên, góp phần nâng cao dân trí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức.

Đồn Biên phòng Ia Mơ vừa tổ chức nhận nuôi cháu Kpuih Đem

Cùng với chăm lo giáo dục, đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh, trật tự. Đáng chú ý, Đồn đã vận động hơn 400 hộ dân ký cam kết tham gia xây dựng điểm “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Theo Trung tá Hoàng Long, công tác an sinh xã hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, hướng đến hỗ trợ lâu dài, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, đơn vị không chỉ mong muốn thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận mà còn tạo sự gắn bó mật thiết giữa bộ đội với nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thực tế cho thấy, khi những gia đình khó khăn được tiếp sức phát triển kinh tế, trẻ em có cơ hội học hành, người lao động được nâng cao dân trí và các thôn, làng đoàn kết, đồng lòng, mỗi người dân sẽ trở thành một nhân tố tích cực trong xây dựng, bảo vệ quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ cắt tóc miễn phí cho học sinh

Bảo vệ biên giới vì thế không chỉ được thể hiện qua những chuyến tuần tra hay việc giữ gìn từng cột mốc, đường biên mà còn bắt đầu từ những việc làm gần gũi với đời sống nhân dân. Mỗi suất hỗ trợ học sinh, mỗi lớp học xóa mù chữ, mỗi hộ dân được giúp đỡ vươn lên đều góp phần vun đắp niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa quân và dân.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền bỉ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang góp phần đưa các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững đến gần hơn với người dân. Từ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh tiếp tục được khắc sâu trong lòng đồng bào, trở thành điểm tựa tin cậy cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng vùng biên vững mạnh, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.