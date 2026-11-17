Ngày 17/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

Quang cảnh buổi lễ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, từ kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng thông tin do người dân cung cấp tại làng Sơr, từ ngày 26/7 - 24/9/2026, Đội K52 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động chia sẻ: Sau bao năm tháng tìm kiếm, bằng sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hôm nay 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Ia Boòng đã trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ mà còn là hành trình của lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm đối với lịch sử, đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về; mỗi phần mộ được an táng là thêm một địa chỉ để đồng bào, đồng đội và các thế hệ hôm nay, mai sau tưởng nhớ, tri ân.

"Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, hôm nay các anh đã trở về trong vòng tay của đồng đội, đồng bào và quê hương Gia Lai. Có thể chúng tôi chưa biết đầy đủ tên từng người, chưa thể gọi đúng tên từng miền quê nơi các anh sinh ra. Nhưng trong lòng đất mẹ, các anh không bao giờ là những người bị lãng quên", Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ.

Từ nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông sẽ có thêm 18 phần mộ được chăm sóc, thêm những nén hương tưởng niệm và những câu chuyện về sự hy sinh được gìn giữ, kể lại cho các thế hệ mai sau.

Chư Prông và Ia Boòng là những địa bàn từng ghi dấu nhiều trận chiến đấu ác liệt trong kháng chiến. Từ nhiều miền quê trên cả nước, những người lính đã đến vùng đất Tây Nguyên, sát cánh cùng đồng bào các dân tộc chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhiều người đã nằm lại nơi đây khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau những ước mơ dang dở và những gia đình mòn mỏi chờ tin.

Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông là nơi an nghỉ của 18 hài cốt liệt sĩ.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống trên vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát ngày càng hồi sinh. Tuy nhiên, vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, nhiều trường hợp chưa xác định được danh tính và những gia đình chưa có cơ hội đón người thân trở về. Bởi vậy, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ giúp hành trình tri ân thêm trọn vẹn mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong ngóng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Trước đó, cũng tại xã Ia Boòng, từ ngày 9 - 15/10/2025, trên diện tích hơn 100m² thuộc vườn nhà ông Kor Tân, làng Gà, Đội K52 đã tổ chức đào tìm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt nằm cách nhau khoảng 20cm, được an táng cẩn thận trong các tăng hoặc vải dù. Cùng với đó, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, lược và một số vật dụng sinh hoạt khác. Qua các di vật, bước đầu xác định đây là những liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Như vậy, qua hai đợt tìm kiếm tại xã Ia Boòng trong năm 2025 và 2026, Đội K52 đã quy tập được tổng cộng 36 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bản đồ tìm kiếm với khai thác thông tin từ nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu rải hoa lên các phần mộ liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông trong sự tiễn đưa thành kính của lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh vẫn còn nguyên giá trị trong lòng dân tộc. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm cao nhất, để những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc được trở về với đất mẹ, để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.