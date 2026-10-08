Gia Lai: Đối thoại Quy Nhơn 2026 thúc đẩy hợp tác khí hậu và chuyển đổi xanh địa phương

Quang cảnh họp báo.

Tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), chủ trì họp báo giới thiệu Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi.

Tham dự có đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Giáo sư Trần Thanh Vân giới thiệu về sự kiện.

Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi sẽ diễn ra trong hai ngày 10 - 11/10/2026 tại Trung tâm ICISE, với sự hỗ trợ của AFD, sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Gia Lai.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Quy Nhơn, hướng tới xây dựng một không gian trao đổi cởi mở, tin cậy và định hướng hành động trước những thách thức ngày càng đan xen giữa biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi.

Năm 2026, Đối thoại được xác định là phiên bản thử nghiệm đầu tiên (Zero Version), nhằm thử nghiệm mô hình, rút kinh nghiệm về nội dung và công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên, dự kiến bắt đầu từ năm 2027.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, các nước Đông Nam Á và các đối tác quốc tế. Thành phần tham dự gồm đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Các nhà báo đặt câu hỏi tại họp báo.

Các nội dung trọng tâm của Đối thoại tập trung vào những vấn đề đặt ra trong ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi theo hướng phát thải carbon thấp.

Trong đó, các đại biểu sẽ trao đổi về khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu. Những chính sách kinh tế, đầu tư và công cụ tài chính liên quan cũng được đưa ra thảo luận.

Điểm đáng chú ý là các phiên thảo luận được thiết kế theo hướng kết nối giữa khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn triển khai. Qua đó, Đối thoại kỳ vọng mở ra những hướng hợp tác mới giữa các nhà khoa học, cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí tập trung đặt câu hỏi về nội dung, quy mô, công tác tổ chức cũng như tác động và kết quả kỳ vọng từ sự kiện. Các sở, ngành và đơn vị phối hợp đã trao đổi, làm rõ những vấn đề được quan tâm.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi năm 2026 không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn mang tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Lâm Hải Giang, sự kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện tổ chức quốc tế và định chế tài chính trên tinh thần cởi mở, tin cậy góp phần khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trước các vấn đề toàn cầu.

Dù là phiên bản thử nghiệm đầu tiên, Đối thoại đã nhận được sự đồng hành chặt chẽ của Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương. Đây là tiền đề quan trọng để rút kinh nghiệm, hoàn thiện mô hình và hướng tới xây dựng diễn đàn đối thoại thường niên có tiếng nói trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu.

Đối thoại cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đối với Gia Lai, sự kiện là cơ hội tiếp thu các luận cứ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ hoạch định chính sách, tìm kiếm giải pháp thu hút nguồn lực, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Việc tổ chức Đối thoại Quy Nhơn tại Gia Lai được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế trong trao đổi về khí hậu, tài chính và chuyển đổi. Đồng thời, sự kiện góp phần phát huy vai trò của ICISE như một điểm kết nối quốc tế về khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo.