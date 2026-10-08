Gia Lai đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trên cơ sở dữ liệu số

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 9 và 9 tháng năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển du lịch, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức Gia Lai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Đáng chú ý, tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng giảm khâu trung gian, tăng trách nhiệm và sử dụng dữ liệu làm cơ sở đánh giá, phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những điểm nhấn trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh là việc chuyển mạnh từ phương thức quản lý dựa trên văn bản sang điều hành dựa trên dữ liệu, gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống Văn phòng điện tử được bổ sung 4 tính năng phục vụ trực tiếp việc giao việc, lấy ý kiến và phối hợp xử lý. Sau hơn 3 tháng triển khai, hệ thống đã phát sinh 6.351 lượt xử lý thay thế tương ứng cho 6.351 văn bản hành chính; trong đó có 6.101 lượt bút phê giao việc, ước tiết kiệm khoảng 3.176 giờ làm việc.

Tỉnh cũng đã triển khai Hệ thống KPI kết nối, khai thác dữ liệu từ Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống theo dõi nhiệm vụ và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống tự động ghi nhận khối lượng, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Trên nền tảng dữ liệu này, tỉnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích khối lượng, chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; xác định những bất hợp lý trong phân công, tổ chức công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và bố trí, sử dụng đội ngũ.

Đặc biệt, trên cơ sở kết quả KPI quý III/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc với một số cơ quan, đơn vị có khối lượng công việc lớn để đánh giá thực chất khối lượng, chất lượng công việc; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh phân công, giảm khâu trung gian, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Qua đó, KPI từng bước trở thành công cụ cung cấp dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành, phân công công việc và sử dụng đội ngũ, thay vì chỉ dừng ở việc chấm điểm, xếp loại.

Những kết quả trên cho thấy tỉnh Gia Lai đang đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu và tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; qua đó tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.