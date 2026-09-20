Gia Lai đổi mới kết nối, khai thác thị trường du lịch Nhật Bản

Chuyển từ quảng bá sang kết nối, thu hút khách

Vừa qua, trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia năm 2026, Bộ VH-TT-DL phối hợp chính quyền tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa.

Tại hội thảo, đại diện các tỉnh Gia Lai, Ninh Bình và TP Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc, phù hợp với thị hiếu du khách Nhật Bản. Tỉnh Gia Lai giới thiệu thêm về chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đoàn công tác các tỉnh, thành Việt Nam trao đổi với đối tác Nhật Bản. Ảnh: SỞ VH-TT-DL GIA LAI

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai giới thiệu với các đối tác định hướng, chiến lược chuyển từ giới thiệu tiềm năng sang chủ động xây dựng sản phẩm phù hợp từng phân khúc khách hàng tại Nhật Bản. Tỉnh Gia Lai định hình 5 dòng sản phẩm dành cho thị trường Nhật Bản, gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao; du lịch văn hóa - di sản cộng đồng; khám phá thiên nhiên xanh; du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa cà phê; du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng.

Gia Lai cũng giới thiệu chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027, tạo điều kiện kết nối trực tiếp với thị trường khách quốc tế.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai (áo dài) giới thiệu văn hóa, du lịch Gia Lai đến du khách Nhật Bản. Ảnh: SỞ VH-TT-DL GIA LAI

Người Nhật thích thú với kỹ nghệ nón ngựa Phú Gia

Theo đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, trong những ngày diễn ra lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại Kanagawa (ngày 12, 13-9), gian hàng Gia Lai thu hút nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành và người dân Nhật Bản tìm hiểu về các sản phẩm, điểm đến của tỉnh. Du khách được trải nghiệm cà phê, tìm hiểu sản phẩm OCOP cùng các điểm đến biển, cao nguyên, văn hóa và làng nghề truyền thống của Gia Lai.

Lãnh đạo, đại diện Sở VH-TT-DL Gia Lai giới thiệu nón ngựa Phú Gia với đối tác Nhật Bản. Ảnh: SỞ VH-TT-DL GIA LAI

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, hoạt động xúc tiến tại Kanagawa góp phần đưa hình ảnh du lịch của tỉnh đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp Nhật Bản. Đây cũng là dịp để Gia Lai tăng cường kết nối với các đối tác lữ hành, hướng đến thu hút khách quốc tế, nhất là thị trường Nhật Bản trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Trước đó, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai có buổi trao đổi với Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuri. Thống đốc Kanagawa đánh giá cao sự tham gia của Gia Lai tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 và ấn tượng với gian hàng quảng bá du lịch của tỉnh, đặc biệt là “Nón ngựa Phú Gia”. Thống đốc Kanagawa bày tỏ mong muốn tiếp tục kết nối, xúc tiến và quảng bá du lịch với Gia Lai cùng các địa phương Việt Nam, góp phần thu hút thêm du khách Nhật Bản đến tham quan, trải nghiệm.

Trong tháng 8-2026, tỉnh Gia Lai ước đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách đạt khoảng 12,41 triệu lượt, tăng 24,8%. Doanh thu du lịch ước đạt 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5%. Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu 35.000 tỷ đồng.