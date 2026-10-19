Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

Theo kế hoạch, công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phải được triển khai chủ động, sắc bén, thuyết phục, kịp thời và hiệu quả.

Trọng tâm là chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; đồng thời kết hợp chặt chẽ hoạt động trên không gian thực và không gian số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục lý luận chính trị, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Kế hoạch xác định 3 khâu đột phá, gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng; chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, từng địa bàn dân cư; bảo đảm nguồn lực về đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế, chính sách, dữ liệu, công nghệ, hạ tầng và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức Đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hằng năm. Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải tạo chuyển biến thực chất, gắn với chất lượng thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh đặt mục tiêu 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội được nhận diện sớm, xử lý kịp thời theo thẩm quyền; 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định pháp luật được ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, giảm tối thiểu 70% mức độ lan tỏa của các nội dung xấu, độc thuộc phạm vi theo dõi, xử lý của tỉnh so với năm 2026.

Để củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội, 100% chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương và các đề án, dự án lớn, nhạy cảm thuộc thẩm quyền của tỉnh, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đông đảo người dân, phải được định hướng nhận thức thống nhất, kịp thời.

Tỉnh cũng phấn đấu 100% kiến nghị, phản ánh của nhân dân thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, xử lý, trả lời đúng thời hạn; kết quả giải quyết được công khai theo quy định.

Trong công tác tư tưởng trên không gian số, 100% xã, phường được kết nối, khai thác hệ thống thông tin nguồn, duy trì kênh thông tin chính thống, hai chiều và có ít nhất một kênh thông tin số chính thống hoặc kênh được cấp ủy, chính quyền xác thực, hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục lý luận chính trị; học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và truyền thông chính sách; chủ động nắm bắt, dự báo, xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

Tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giám sát, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, số hóa truyền thanh cấp xã và xây dựng dữ liệu dùng chung phục vụ công tác tư tưởng.

Việc triển khai phải bảo đảm an toàn thông tin, kết nối thông suốt, đồng thời chú trọng các địa bàn khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cấp ủy các xã, phường có trách nhiệm phân công 1 ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, bố trí đầu mối tham mưu và duy trì mạng lưới nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội đến thôn, tổ dân phố.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải duy trì đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để bức xúc kéo dài, tích tụ thành điểm nóng…

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, đổi mới phương thức truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện; tăng cường các sản phẩm giải thích chính sách, cung cấp dữ liệu, kiểm chứng thông tin, phản ánh vấn đề nhân dân quan tâm, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, nhân văn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xác định rõ sản phẩm, tiến độ, cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm và cơ chế phối hợp.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện ở các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành trong tháng 10 và 11-2026; kết quả được thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phát sinh tổ chức, bộ máy và biên chế mới…