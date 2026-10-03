Gia Lai: Đoàn Phật học viện Viên Quang - Đài Loan thăm Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều

Chư tôn đức, Tăng Ni sinh

Đoàn do Hòa thượng Tánh Thượng, trụ trì thiền tự Viên Quang, kiêm Viện trưởng Học viện Phật giáo Viên Quang làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử.

Tại Việt Nam, đoàn được Đại đức Thích Vạn Lợi, phó trụ trì chùa Long Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Biên Phiên Dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế làm cố vấn hướng dẫn.

Hòa thượng Tánh Thượng giới thiệu về Phật học viện Viên Quang

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều; Thượng tọa Thích Viên Chơn, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Chánh Thư ký nhà trường; Thượng tọa Thích Quảng Phước, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Lệ Sáng, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Gia Lai; chư tôn đức Tăng Ni của trường; cùng hơn 200 Tăng Ni sinh khóa XI.

Tại hội trường, Hòa thượng Tánh Thượng giới thiệu về Phật học viện Viên Quang. Theo đó, đây là nơi không chỉ truyền trao kiến thức Phật học mà còn là môi trường nuôi dưỡng tình pháp lữ và tinh thần phụng sự. Hòa thượng cho biết trong tương lai, các Tăng Ni sinh của Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều, nếu có nguyện vọng học tại Phật học viện Viên Quang sẽ là nhân duyên kết nối giữa hai trường.

Trao tặng quà lưu niệm

Chia sẻ cùng phái đoàn Phật học viện Viên Quang, Thượng tọa Thích Đồng Thành đã giới thiệu về chương trình giảng dạy và các hoạt động của trường và bày tỏ niềm hoan hỷ khi được phái đoàn đến thăm, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục.

Dịp này, chư tôn đức cũng đã trao tặng những món quà ý nghĩa nhằm lưu lại những kỷ niệm chuyến thăm và giao lưu giữa hai trường.