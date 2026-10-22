Gia Lai định hướng phát triển khoảng 31.000 ha cây dược liệu dưới tán rừng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có khoảng 925 ha cây dược liệu, trong đó, hơn 654 ha trồng trên đất nông nghiệp và gần 271 ha được khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển dưới tán rừng tự nhiên.

Các loại cây có diện tích đáng kể gồm: gừng, sa nhân, hoa hòe, đinh lăng, sả và nghệ.

Người dân xã Ia Le đầu tư phát triển cây hoa hòe. Ảnh: Minh Phương

Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu hiện còn nhiều khó khăn. Quy mô sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán; liên kết giữa người trồng với doanh nghiệp trong thu mua, chế biến và tiêu thụ còn hạn chế. Các vùng nguyên liệu tập trung chưa nhiều, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4093/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh định hướng phát triển các vùng dược liệu trọng điểm tại Đăk Rong, Kbang, Kông Bơ La với quy mô khoảng 11.000 ha; Đak Sơmei, Krong, Sơn Lang và khu vực lân cận hơn 10.000 ha; Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ Tây, An Toàn khoảng 5.100 ha. Các khu vực phía Tây tỉnh dự kiến phát triển khoảng 4.900 ha.

Việc phát triển các vùng dược liệu sẽ căn cứ vào điều kiện sinh thái, hiện trạng rừng, khả năng thích nghi của từng loài cây và kết nối với cơ sở chế biến, tiêu thụ, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng.