Gia Lai: Điều xe chuyên dụng đưa nước sạch đến người dân vùng tái định cư

Gần một tháng qua, hơn 80 hộ dân tại dân tại Bôn Tơ Khế (Ia Tul, Gia Lai) được chuyển về nơi tái định cư mới trước mùa lũ lưu vực sông Ba. Trong lúc chờ hoàn thiện hạ tầng nước sạch, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 đã sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ nước cho người dân.

Đã 4 ngày qua, đơn vị duy trì việc vận chuyển nước sạch đến khu tái định cư, phục vụ 81 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới. Việc hỗ trợ được thực hiện theo đề nghị của xã Ia Tul do hệ thống cấp nước tại khu tái định cư đang trong quá trình hoàn thiện.

Người dân nhận nước sạch từ vòi chữa cháy.

Ông Ksor Khuyên, người dân Bôn Jứ cho biết, gia đình ông chuyển về khu tái định cư khoảng 10 ngày. Những ngày đầu, gia đình gặp khó khăn do chưa có nguồn nước sinh hoạt ổn định. Từ khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa xe bồn chở nước đến tận nơi, gia đình ông có nước sử dụng hằng ngày.

Chiến sĩ cảnh sát đi từng nhà để hỗ trợ người dân lấy nước sinh hoạt.

Bà Siu Blun chia sẻ, gia đình rời khu làng trũng thấp đến làng mới để bắt đầu cuộc sống mới nên gặp nhiều khó khăn. Do đó, khi chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng hỗ trợ bà cùng gia đình rất an tâm.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, công trình cấp nước tại khu tái định cư chưa hoàn thiện nên người dân mới chuyển đến còn gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Việc lực lượng công an hỗ trợ nước sạch rất thiết thực, giúp bà con có nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Thiếu tá Đỗ Thanh Bình, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 thông tin, trong thời gian chờ công trình cấp nước hoàn thiện, những chuyến xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn sẽ tiếp tục đưa nước sạch đến hỗ trợ người dân.

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul (Gia Lai) có quy mô gần 22ha, bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân Bôn Jứ thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt sông Ba. Đến nay, 81 hộ đã chuyển đến khu tái định cư, các hộ dân khác cũng đang hoàn thiện nhà cửa ở nơi ở mới.

Cảnh sát dùng xe chuyên dụng hỗ trợ giúp dân nước sạch.