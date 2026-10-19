Gia Lai: Điều tra vụ tai nạn trên tỉnh lộ 670B khiến bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm

Thông tin từ cơ quan điều tra tỉnh Gia Lai cho biết, vụ tai nạn làm cháu bé 3 tuổi tử vong xảy ra khoảng 15h50 ngày 18/10, tại Km17 tỉnh lộ 670B, đoạn qua xã Kon Gang.

Thời điểm trên, ông N.Đ.K (SN 1964, trú xã Kon Gang) điều khiển xe bán tải BKS 37C-339.xx di chuyển hướng từ xã Đak Đoa đi xã Đak Sơmei (Gia Lai).

Trong quá trình chuyển hướng, xe va chạm với cháu M.N (3 tuổi, trú xã Kon Gang) đang đi bộ sát mép đường bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé 3 tuổi tử vong (Ảnh: CACC).

Vụ tai nạn khiến cháu N bị thương nặng, gia đình đã khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ông K có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe bán tải không chú ý quan sát khi qua đường.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ tai nạn là lời cảnh báo về nguy cơ mất ATGT đối với trẻ nhỏ, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người lớn trong việc trông giữ, giám sát trẻ.

Theo đó, trẻ em, đặc biệt là trẻ từ 1-3 tuổi mới biết đi, chưa nhận thức đầy đủ về nguy hiểm và chưa có khả năng xử lý các tình huống giao thông. Vì vậy, chỉ một phút lơ là của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

CSGT Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, để bảo đảm an toàn cho trẻ, các gia đình tuyệt đối không để trẻ tự ý đi lại, vui chơi dưới lòng đường hoặc gần khu vực có phương tiện qua lại.

Khi đưa trẻ ra ngoài, người lớn cần luôn theo sát, nắm tay và chủ động phòng ngừa nguy cơ trẻ bất ngờ chạy ra đường. Không để trẻ đứng ở khu vực điểm mù của phương tiện, hoặc trẻ chơi đùa ở gầm, bánh xe...

Sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của người lớn từ những việc nhỏ nhất chính là biện pháp thiết thực để bảo vệ tính mạng trẻ em, ngăn ngừa những tai nạn thương tâm.