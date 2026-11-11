Gia Lai: Điều tra vụ phá rừng thông quy mô lớn

Thông tin ban đầu cho biết, qua kiểm tra tại tiểu khu 43 thuộc Trạm Bảo vệ rừng số 5, xã Ayun - Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý đã phát hiện một vụ phá rừng thông với quy mô lớn hai bên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng và đường đi rẫy người dân.

Hiện trường vụ phá rừng thông quy mô lớn tại xã Ayun (Gia Lai). Ảnh: LK

Theo đó, tại hiện trường có 693 cây thông trồng năm 1998 tại khoảnh 5, tiểu khu 438 đã bị cắt hạ. Các cây thông lớn có kích thước trung bình khoảng 50-60cm. Trong đó, có khoảng 300 cây thông chỉ còn gốc, phần thân lớn có giá trị đã bị vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Tất cả diện tích rừng bị đốn hạ, dời khỏi hiện trường nghi bị khai thác trong khoảng tháng 9- 10/2026.

Đáng chú ý, cạnh khu vực phá rừng thông và nhiều diện tích thuộc khoảnh 5, tiểu khu 438 có nhiều diện tích cây keo tràm, cà phê đã được trồng.

Trước vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo với UBND tỉnh Gia Lai, đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ khai thác rừng trái phép.