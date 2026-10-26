Gia Lai: Điều tra vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong, 2 người bị thương

Ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương tại xã Vĩnh Thịnh.

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, Tổ An ninh trật tự cơ sở xã Vĩnh Thịnh phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại một căn nhà ở thôn Vĩnh Thái nên hô hoán, tổ chức dập lửa. Lực lượng chức năng cùng người dân sống gần đó cũng nhanh chóng đến hỗ trợ chữa cháy.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh Đ.H

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà và phát hiện 2 người đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là ông H.T.L (SN 1983) và cháu H.G.B (SN 2013), được xác định là hai cha con.

Hai người khác sống cùng nhà, được cho là cha mẹ của ông L., bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.