Gia Lai: Điều tra làm rõ vụ gần 700 cây thông bị chặt hạ trái phép

Trước đó, trong quá trình tuần tra, các cán bộ Trạm Bảo vệ rừng số 5 phát hiện hiện trường khai thác rừng trái pháp luật thuộc lâm phần đơn vị quản lý.

Hiện trường vụ cưa hạ 693 cây thông.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm phối hợp với UBND xã Ayun và Trạm Bảo vệ rừng số 5 kiểm tra hiện trường, ban đầu ghi nhận khoảng 300 cây thông bị chặt hạ. Sau đó, mở rộng kiểm tra, tổ công tác tiếp tục kiểm tra, xác định có 693 cây thông bị cắt hạ, chỉ còn lại gốc tại tiểu khu 438, địa phận xã Ayun. Phần lớn gốc cây còn nhựa mủ, cành lá còn xanh, cho thấy cây bị chặt hạ trong thời gian gần đó.

Những cây thông 28 tuổi có chức năng phòng hộ bị cưa hạ.

Diện tích rừng bị xâm hại là rừng trồng thông năm 1998, có mục đích sử dụng phòng hộ, do Trạm Bảo vệ rừng số 5 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý.

Chỉ còn gốc, thân đã được mang ra khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang phối hợp với Công an xã Ayun, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan cũng đang được làm rõ.