Gia Lai điều chỉnh quy hoạch Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay rộng gần 118 ha

Ảnh minh họa. (Ảnh: khudothi.vn)

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch thuộc Khu A - Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, có tổng diện tích khoảng 117,93 ha, không thay đổi so với quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 10/1/2020. Phía Bắc dự án giáp Khu A3, phía Nam giáp Khu A1, phía Đông giáp đầm Thị Nại và phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm định hướng phát triển khu nhà ở sinh thái đa chức năng, kết hợp nhà ở với các công trình giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu an cư và du lịch; hướng tới bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn và cảnh quan đặc trưng khu vực cửa sông Hà Thanh - đầm Thị Nại, làm cơ sở quản lý quy hoạch, lập dự án đầu tư và triển khai xây dựng theo quy định.

Về tổ chức không gian, khu vực được định hướng phân chia thành các cụm riêng rẽ, phù hợp với hình thái tự nhiên của đầm nước, tạo điều kiện mở rộng hướng thoát nước ra mặt đầm. Các nhóm nhà ở được bố trí theo dạng nhánh, hài hòa với cảnh quan sông nước, giữ gìn bản sắc của các cồn đất nổi giữa đầm.

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đặt trọng tâm vào phục hồi và mở rộng diện tích rừng ngập mặn, với hai khu vực rừng tập trung dự kiến hình thành ở phía Bắc và phía Đông Nam; định hướng không bố trí công trình lưu trú trên mặt nước nhằm tăng diện tích rừng ngập mặn và không gian mặt nước phục vụ cộng đồng.

Cơ cấu sử dụng đất dự kiến bao gồm đất xây dựng nhà ở thấp tầng, nhà chung cư, công trình công cộng như trường liên cấp từ mầm non đến trung học cơ sở và trạm y tế; đất thương mại - dịch vụ, cây xanh, thể dục thể thao, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Các hạng mục hạ tầng được nghiên cứu gồm bãi đỗ xe, hệ thống kè, trạm xử lý nước thải cùng các khu vực mặt nước công cộng và rừng ngập mặn.

Về kiến trúc cảnh quan, quy hoạch định hướng nghiên cứu bố trí các công trình điểm nhấn về chiều cao và hình thức kiến trúc tại khu vực cửa ngõ kết nối với đường Võ Nguyên Giáp. Kiến trúc được định hướng theo phong cách hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Song song với tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được nghiên cứu đầu tư đồng bộ, từ san nền, kè, giao thông, cấp điện, cấp nước đến thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, thông tin liên lạc, bảo đảm kết nối với hạ tầng khu vực. Các giải pháp phát triển bền vững phải được ưu tiên, trong đó chú trọng khả năng tiêu thoát lũ vùng hạ lưu sông Hà Thanh, phòng chống xói lở, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, đơn vị thực hiện phải phân tích, đánh giá hiện trạng tự nhiên, dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; rà soát tình hình triển khai quy hoạch đã được phê duyệt và các dự án đầu tư trong khu vực. Phương án điều chỉnh phải xác định rõ phạm vi, lý do điều chỉnh, cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu như mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi công trình, bảo đảm cân đối quỹ đất dành cho hạ tầng xã hội, cây xanh và giao thông theo quy chuẩn.

Đặc biệt, nội dung đánh giá môi trường phải làm rõ các vấn đề có thể tác động đến hệ sinh thái đầm Thị Nại và rừng ngập mặn, từ đó đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng nước, hạn chế xói lở, ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng phải đáp ứng yêu cầu tiêu úng, thoát lũ khu vực hạ lưu sông Hà Thanh và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thời gian hoàn thành quy hoạch chi tiết không quá một tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Kinh phí lập quy hoạch do nhà đầu tư tự bảo đảm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch theo nhiệm vụ được duyệt, lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng có liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình lập quy hoạch, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt; UBND phường Quy Nhơn, UBND phường Quy Nhơn Đông cùng các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tham gia ý kiến và quản lý khu vực theo thẩm quyền.