Gia Lai điều chỉnh quy hoạch khu đô thị, du lịch hồ Phú Hòa hơn 317 ha

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Quân/TN)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4496/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu vực nghiên cứu thuộc địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam. Phía Đông giáp núi Bà Hỏa và đường Hoàng Văn Thụ; phía Tây giáp đường ven biển; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và phía Bắc giáp sông Hà Thanh. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 317,52 ha, trong đó phạm vi khu đô thị kêu gọi đầu tư khoảng 279,46 ha. Quy mô dân số sau điều chỉnh khoảng 44.600 người.

Khu vực được định hướng phát triển thành khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao với hệ thống chức năng đô thị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Trong lần điều chỉnh này, chức năng sử dụng đất tại một số khu vực được thay đổi để phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu nhà ở. Cụ thể, khu đất công cộng cấp đô thị ký hiệu CCDT, diện tích 2,01 ha, được quy hoạch làm Cung triển lãm, nay chuyển thành đất ở chung cư thương mại, gồm công trình ở và dịch vụ, trong đó khối đế bố trí thương mại dịch vụ.

Đối với khu đất dịch vụ du lịch DV-HH2 có diện tích 1,03 ha, quy hoạch điều chỉnh chuyển một phần diện tích khoảng 0,5 ha sang đất ở chung cư thương mại. Toàn bộ khu đất dịch vụ du lịch DV-HH1, diện tích 0,58 ha, cũng được chuyển thành đất ở chung cư thương mại với chức năng công trình ở kết hợp dịch vụ.

Bên cạnh đó, khoảng 2,5 ha đất văn hóa - thể dục thể thao tại khu đất ký hiệu CXTT-1 được điều chỉnh giảm để bổ sung quỹ đất đào tạo, nghiên cứu, phục vụ xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại một số ô đất nhà ở cao tầng cũng được điều chỉnh nhằm tăng diện tích sàn nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đến năm 2030 theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030.

Theo bảng cân bằng sử dụng đất sau điều chỉnh, nhóm đất nhà ở tăng từ 94,72 ha lên 97,58 ha, tương ứng tăng 2,86 ha. Đất giáo dục tăng từ 5,8 ha lên 7,08 ha; đất công viên cây xanh tăng từ 34,63 ha lên 35,41 ha. Trong khi đó, đất công trình hạ tầng xã hội giảm từ 12,55 ha xuống 10,28 ha; đất văn hóa, thể dục thể thao giảm từ 12,77 ha xuống 10,18 ha.

Quy hoạch cũng giữ lại hiện trạng Miếu Bà Thủy Đức, mở rộng cục bộ ranh giới dự án phục vụ gia cố hạ lưu cầu tràn với diện tích khoảng 2.700 m²; giảm khoảng 6.054 m² diện tích thực hiện dự án do chồng lấn ranh giới Khu tái định cư 01. Phương án di dời đường điện 110 kV cũng được cập nhật trong hồ sơ điều chỉnh.

Cùng với việc sắp xếp lại chức năng sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được rà soát, cập nhật để phù hợp với quy mô dân số và cơ cấu sử dụng đất mới. Mạng lưới giao thông chính cơ bản được kế thừa theo quy hoạch đã duyệt, trong đó điều chỉnh cao độ tuyến đường Ngô Mây nối dài tại vị trí Km0+312,84 xuống +11,5 m, bảo đảm kết nối đồng bộ và an toàn giao thông với các dự án liên quan.

Tổng nhu cầu sử dụng nước của khu vực sau điều chỉnh dự kiến khoảng 14.399 m³/ngày đêm; nhu cầu sử dụng điện khoảng 139.582 kVA. Tuyến điện 110 kV Quy Nhơn - Quy Nhơn 2 được cập nhật phương án hạ ngầm trong phạm vi quy hoạch. Hệ thống điện trung thế, hạ thế, chiếu sáng và hạ tầng thông tin được tổ chức ngầm, đồng bộ với mạng lưới giao thông và các công trình kỹ thuật khác.

Đối với hệ thống thoát nước, quy hoạch xác định thoát nước thải riêng với thoát nước mưa, tổng lưu lượng nước thải dự kiến khoảng 11.423 m³/ngày đêm. Riêng khu dân cư hiện trạng phía Tây Quốc lộ 1D, nước thải được thu gom theo hình thức nửa riêng, sử dụng cống bao và giếng tách, dẫn về các trạm bơm PS3, PS5 để chuyển đến Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình. Chất thải rắn được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn. UBND các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam có trách nhiệm quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan được giao rà soát, giải quyết những nội dung về chủ trương đầu tư, thủ tục chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất và nghĩa vụ tài chính đối với các khu đất, bảo đảm quá trình triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật. Quy hoạch điều chỉnh là cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và triển khai các dự án đầu tư tiếp theo.