Gia Lai điều chỉnh nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận

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UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4242/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận, trên cơ sở Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của UBND tỉnh về chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo, có trụ sở tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lần đầu ngày 10/3/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/5/2026.

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận, có trụ sở tại thôn Plei Kia, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/6/2026.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo bảo đảm bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu như đã cam kết để Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt. Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đối với dự án theo quy định pháp luật và nội dung được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Các sở, ngành liên quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thuế tỉnh Gia Lai và UBND xã Vĩnh Quang được giao phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của UBND tỉnh Gia Lai.