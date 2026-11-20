Ảnh minh họa. (Ảnh: KNGL)

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 4821/QĐ-UBND. Sở Y tế là đơn vị quản lý dự án.

Theo nội dung điều chỉnh, địa điểm thực hiện dự án được chuyển từ số 427 sang số 68 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi này xuất phát từ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của UBND tỉnh về việc giao tài sản công là cơ sở nhà, đất tại số 68 đường Trần Hưng Đạo cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Bên cạnh đó, quy mô xây dựng công trình cũng được điều chỉnh theo điều kiện mặt bằng thực tế. Theo phương án mới, dự án sẽ phá dỡ toàn bộ nhà làm việc 2 tầng và các bộ phận công trình hiện hữu không còn phù hợp tại địa điểm số 68 đường Trần Hưng Đạo. Việc xử lý, thu hồi, thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự án sẽ xây dựng mới nhà làm việc cấp III, quy mô 5 tầng và phần mái, tum thang. Diện tích xây dựng sơ bộ khoảng 454,6 m², tổng diện tích sàn khối nhà chính khoảng 2.138 m². Công trình được đầu tư đồng bộ các hệ thống điện, chiếu sáng, điều hòa, thông gió, mạng LAN, thông tin liên lạc, camera, phòng cháy chữa cháy, chống sét, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý khí thải, thang máy cùng các trục kỹ thuật phục vụ phòng thí nghiệm.

Ngoài khối nhà chính, dự án còn đầu tư các hạng mục phụ trợ cần thiết như bể nước ngầm phòng cháy chữa cháy, nhà đặt máy bơm phòng cháy chữa cháy, khu vực lưu giữ chất thải, tường rào, cổng ngõ, trạm biến áp và các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt.

Về trang thiết bị, dự án tiếp tục đầu tư các thiết bị gắn liền với công trình như hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét, hút và xả khói cưỡng bức, điều hòa, thông gió, xử lý nước thải, thu gom và xử lý khí thải, thang máy cùng các thiết bị kỹ thuật liên quan. Đồng thời, bổ sung thiết bị, sản phẩm lắp đặt cho phòng sạch và khu vực kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu GLP, an toàn sinh học, cùng trang thiết bị văn phòng thiết yếu phục vụ hoạt động của Trung tâm.

Dù điều chỉnh quy mô và cơ cấu các khoản chi, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án vẫn được giữ nguyên ở mức 26,318 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng được điều chỉnh tăng từ khoảng 15,74 tỷ đồng lên hơn 17,32 tỷ đồng; chi phí thiết bị giảm từ 7,514 tỷ đồng xuống 6,264 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án được điều chỉnh lên 503,828 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 1,604 tỷ đồng; chi phí khác giảm còn 105 triệu đồng và chi phí dự phòng được xác định ở mức 512,675 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc điều chỉnh địa điểm và quy mô đầu tư nhằm phù hợp với hiện trạng mặt bằng, điều kiện thực tế tại cơ sở nhà, đất mới ở số 68 đường Trần Hưng Đạo. Trên cơ sở đó, cơ cấu tổng mức đầu tư cũng được điều chỉnh tương ứng với phương án xây dựng mới.