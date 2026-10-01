Gia Lai điều chỉnh danh mục đấu thầu, bổ sung 9 khu đất thu hút nhà đầu tư

Hủy danh mục 5 khu đất dự án năng lượng

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong đó hủy bỏ 5 khu đất và bổ sung 9 khu đất, nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án đầu tư theo quy định.

Các đại biểu HĐND thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Theo đó, 5 khu đất được đưa ra khỏi danh mục đấu thầu gồm: Nhà máy điện mặt trời nổi thủy điện Hà Tây tại xã Ia Khươl; Nhà máy Ethanol An Khê (đồng phát điện) tại phường An Khê; Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng tại xã Ia Ly; Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng tại xã Ia O và Nhà máy thủy điện Ia Mơr (khai thác tiềm năng thủy điện từ hồ thủy lợi) tại xã Ia Mơ.

Theo hồ sơ đề xuất, việc rà soát, hủy bỏ danh mục một số khu đất này được thực hiện trên cơ sở quy định mới về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất.

Cụ thể, Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định bổ sung trường hợp dự án năng lượng, dự án du lịch gắn với thương mại, dịch vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, một số dự án năng lượng tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp có thể thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, Sở đã rà soát, đề xuất hủy bỏ danh mục các khu đất đấu thầu đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng đủ điều kiện thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Đối với các dự án năng lượng tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn lại, cơ quan này tiếp tục rà soát và sẽ đề xuất hủy bỏ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bổ sung 9 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã thông qua quyết định bổ sung 9 khu đất vào danh mục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Gia Lai quyết định bổ sung 9 khu đất vào danh mục đấu thầu giai đoạn 2026-2027.

Cụ thể, nhóm dự án khu đô thị, khu dân cư có 3 khu đất gồm: Khu dân cư Hòa Phú tại xã Chư Păh, diện tích khoảng 10,3ha; Khu đô thị phường Diên Hồng, diện tích khoảng 51,5ha; Khu đô thị, dịch vụ, thương mại Bắc cầu Tân An tại phường Bình Định, diện tích khoảng 37,3ha.

Đối với nhóm dự án hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng, tỉnh bổ sung 6 khu đất gồm: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Ia Sao, diện tích khoảng 12,57ha; Trường mầm non Nguyễn Văn Linh tại phường Diên Hồng, diện tích khoảng 0,4ha; Trường trung cấp nghề tại xã Ia Khươl, diện tích khoảng 3,1ha; Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn tại phường Quy Nhơn Nam, diện tích khoảng 0,4ha; Chợ đầu mối Gia Lai tại phường An Nhơn Đông, diện tích khoảng 3,5ha và Nhà máy cấp nước Becamex-VSIP tại xã Canh Vinh và xã An Nhơn Tây, diện tích khoảng 4,893ha.

Các dự án được bổ sung có mục tiêu phát triển khu dân cư, đô thị, hoàn thiện hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải, cung cấp nước sạch và các dịch vụ thiết yếu.

Trong đó, dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Ia Sao dự kiến có công suất khoảng 60 tấn/ngày, phục vụ phường Ayun Pa và 8 xã lân cận. Dự án Nhà máy cấp nước Becamex-VSIP có công suất dự kiến 50.000 m³/ngày đêm.

Các dự án dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2027.

Theo nghị quyết, UBND tỉnh Gia Lai có trách nhiệm rà soát, xác định cụ thể phạm vi, ranh giới, diện tích sử dụng đất, mục tiêu và quy mô từng dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch trước khi thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục về đầu tư, đấu thầu.

Trường hợp chưa bảo đảm phù hợp quy hoạch, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh để điều chỉnh trước khi thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chỉ được thực hiện khi dự án đáp ứng đầy đủ, đúng các điều kiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2026.