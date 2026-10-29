Gia Lai: Điện gió Ia Pech mở cửa đón dân, hướng tới phát triển bền vững

Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức trao biển biểu trưng ghi nhận sự đồng hành cùng cộng đồng

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, các đối tác ngành năng lượng cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường kết nối, minh bạch thông tin và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp năng lượng tái tạo với cộng đồng cư dân bản địa.

Tại buổi lễ, đại diện Ban quản lý dự án đã giới thiệu chi tiết về quy mô, tình hình vận hành thực tế cũng như định hướng phát triển trong tương lai của nhà máy điện gió Ia Pech.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham dự

Ông Quách Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Năng lượng Tái tạo Quốc tế nhấn mạnh, sự thấu hiểu và đồng hành của chính quyền cũng như người dân địa phương là yếu tố then chốt cho sự thành công của dự án.

Doanh nghiệp kỳ vọng ngày hội mở cửa sẽ trở thành cầu nối giao lưu thường niên, thể hiện cam kết phát triển năng lượng xanh gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Đánh giá cao mô hình này, ông Trần Tấn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Gào khẳng định những đóng góp tích cực của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục duy trì tinh thần đối thoại cởi mở, hợp tác thực chất.

Đại diện Ban quản lý dự án đã giới thiệu chi tiết về quy mô, tình hình vận hành thực tế cũng như định hướng phát triển trong tương lai của nhà máy điện gió Ia Pech

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức trao biển biểu trưng ghi nhận sự đồng hành cùng cộng đồng. Các đại biểu, khách mời và người dân địa phương cũng đã có chuyến tham quan thực tế công trường, tìm hiểu hạ tầng kỹ thuật và quy trình vận hành của dự án điện gió.

Sự kiện năm nay đánh dấu mốc khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu định kỳ, dự kiến diễn ra vào tuần cuối tháng 10 hằng năm, hướng tới mục tiêu hòa hợp giữa phát triển năng lượng sạch và lợi ích cộng đồng tại Gia Lai.