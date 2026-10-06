Gia Lai: Di dời hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở núi Một

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm ở khu vực núi Một, phường Quy Nhơn (Gia Lai). Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn cho biết, khu vực núi Một thuộc Tổ dân phố 19 và 20 đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Qua khảo sát, địa phương xác định khoảng 52 hộ dân thuộc Tổ dân phố 19, nằm trên núi Một, và khoảng 40 hộ dân thuộc Tổ dân phố 20, ở khu vực chân núi Một, đang nằm trong vùng có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở khi thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp.

Trước tình hình này, UBND phường đã có Báo cáo số 527/BC-UBND ngày 26/9/2026 đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án di dời, bố trí tái định cư toàn bộ 52 hộ dân thuộc Tổ dân phố 19 đang sinh sống trên núi Một.

Địa phương cho rằng khu vực này có địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, mật độ dân cư cao. Việc đầu tư xử lý ổn định đồng bộ về địa chất, mái dốc, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn cho khu dân cư hiện hữu sẽ đòi hỏi nguồn lực lớn và các giải pháp kỹ thuật phức tạp.

Trong khi đó, phường Quy Nhơn hiện không còn quỹ đất phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân sau khi di dời. Vì vậy, địa phương đề xuất sử dụng quỹ đất phù hợp trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc để bố trí tái định cư, tạo điều kiện sớm di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao.

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm ở khu vực núi Một, phường Quy Nhơn (Gia Lai). Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh phương án di dời dân, UBND phường Quy Nhơn đề xuất nghiên cứu tổ chức lại khu vực núi Một theo hướng chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn địa chất và phòng, chống sạt lở.

Khu vực núi Một có diện tích khoảng 35.377 m². Theo định hướng đề xuất của địa phương, khu vực này có thể được nghiên cứu phát triển theo hướng khu biệt thự ven đồi kết hợp cảnh quan, khai thác lợi thế địa hình và tầm nhìn hướng sông Hà Thanh.

Cùng với đó là bố trí các khu ở, công trình dịch vụ phù hợp và đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, taluy, kè cùng các công trình phòng, chống sạt lở.

UBND phường Quy Nhơn đề xuất Sở Xây dựng tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực núi Một theo hướng chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm an toàn địa chất, phòng, chống sạt lở và phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể phạm vi, mức độ nguy cơ sạt lở và phương án khắc phục; đồng thời rà soát, đề xuất phương án bố trí tái định cư và các nội dung liên quan, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm ở khu vực núi Một, phường Quy Nhơn (Gia Lai). Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND phường Quy Nhơn trong quá trình thực hiện; trong đó, tập trung vào việc xác định mức độ, phạm vi nguy cơ sạt lở, phương án khắc phục, quỹ đất, quy hoạch, hạ tầng và các điều kiện bố trí tái định cư.

Việc rà soát, đánh giá và xây dựng phương án di dời, tái định cư được đặt trong yêu cầu vừa bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước nguy cơ sạt lở, vừa ổn định đời sống lâu dài và tạo cơ sở để nghiên cứu chỉnh trang, khai thác hiệu quả khu vực núi Một trong quá trình phát triển đô thị của phường Quy Nhơn.