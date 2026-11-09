Gia Lai: Di dời 30 hộ dân trong khu vực nguy cơ sạt lở tại Quy Nhơn

Chính quyền phường Quy Nhơn chủ động triển khai phương án sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Theo Công điện 04/CĐ-UBND ngày 8/11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, từ chiều 9/11, mưa lớn bắt đầu tập trung tại khu vực phía bắc vùng Đông Gia Lai (Bình Định cũ), sau đó mở rộng xuống phía nam trong 2 ngày ngày 10 và 11/11. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Từ chiều 12/11, mưa có xu hướng giảm dần.

Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn đã triển khai di dời 30 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc Núi Một đến nơi an toàn.

Trong thời gian tránh trú, các hộ dân được chính quyền bố trí nơi ăn, ở tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và hưởng chế độ hỗ trợ sinh hoạt trong những ngày di dời theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Người dân khu vực Núi Một được hỗ trợ di dời đến nơi ở tạm thời nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến mưa lớn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Không chỉ tại khu vực Núi Một, nhiều địa bàn khác trong tỉnh cũng được cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Trong đó, các khu vực ven sông Hà Thanh, vùng trũng thấp thuộc Quy Nhơn-Tuy Phước và những khu dân cư ven suối, sườn núi cần đặc biệt đề phòng.

Các địa phương miền núi như An Lão, An Vinh, An Toàn, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Một số điểm cần theo dõi sát gồm núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn), núi Cấm (xã Cát Tiến), núi Gành (xã Đề Gi), khu vực Trà Cong (xã An Hòa) và thôn O3 (xã Vĩnh Sơn).

Theo dự báo, mực nước trên các sông An Lão, Lại Giang và Hà Thanh có khả năng đạt báo động II; sông Kôn có khả năng đạt báo động I. Trên biển, gió đông bắc mạnh cấp 4-5, ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, nhu yếu phẩm đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm, chủ động phương án sơ tán khi có nguy cơ mất an toàn; không chờ đến khi nước lũ dâng cao mới tổ chức di dời. Các lực lượng công an, quân đội, cứu hộ, cứu nạn duy trì ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn sơ tán; không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và tránh xa những vị trí có dấu hiệu sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.