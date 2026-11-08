Gia Lai: Di dời 30 hộ dân dưới chân núi Một ngay trong đêm để tránh sạt lở

Tối 8/11, UBND phường Quy Nhơn cho biết, đã chủ động triển khai phương án khẩn cấp và tổ chức sơ tán 30 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc khu vực núi Một (tổ dân phố 19 và tổ dân phố 20) đến nơi an toàn.

Các hộ dân được di dời đến nơi ở tập trung, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, các lực lượng chức năng ứng trực để hỗ trợ người dân. Ảnh: Quy Nhơn.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã vào cuộc vận động, tuyên truyền thấu đáo nên đại đa số bà con nhân dân tại đây đã chủ động đồng thuận, nghiêm túc chấp hành và phối hợp di dời ngay đến các địa điểm sơ tán tập trung.

Trong thời gian di dời ứng phó thiên tai, toàn bộ các hộ dân đều được phường bố trí nơi ăn chốn ở tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và được hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt trong các ngày di dời. Đồng thời, duy trì lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân trong thời gian đến nơi ở mới.

Hiện nay, Trung tâm Sự nghiệp công, lực lượng công an, quân sự và Ban nhân dân các tổ dân phố tiếp tục duy trì trực ban 24/24h, chốt giữ tại khu vực nguy hiểm và sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho người dân.

Phường Quy Nhơn căng dây cảnh báo, vận động di dời người dân đến nơi an toàn.

UBND phường Quy Nhơn tiếp tục theo dõi, lập danh sách các hộ cần sơ tán, thông báo đến từng hộ, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật để chủ động phòng tránh. Đồng thời theo dõi kỹ diễn biến thời tiết để tiếp tục sơ tán người dân ở những nơi ở khác đến nơi an toàn cho đến khi thời tiết thuận lợi.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất định hướng cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở khu vực núi Một, phường Quy Nhơn bằng phương pháp gọt, hạ mái một phần núi để tránh sạt lở. Trước mắt, tỉnh yêu cầu khoanh vùng nguy hiểm, đưa ngay các hộ có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, không chờ hoàn thành thủ tục dự án hay lựa chọn nhà đầu tư. Người dân phải di dời dự kiến được giao đất tái định cư, bố trí nhà ở xã hội, chung cư hoặc nhận tiền để tự lo chỗ ở, tùy điều kiện từng hộ.

Theo dự báo, từ ngày 9 - 12/11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50 - 200mm, có nơi trên 250mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp trong những ngày tới, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn hệ thống chính trị các cấp tuyệt đối không chủ quan, lơ là, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát địa bàn, triển khai ngay phương án di dời, sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.