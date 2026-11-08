Gia Lai: Đêm hội cồng chiêng lan tỏa sắc màu văn hóa Tây Nguyên

Clip Chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng

Đêm hội cồng chiêng thu hút đông đảo nghệ nhân

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng, Tuần lễ Hoa Dã quỳ, Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Đêm hội thu hút 10 đoàn nghệ nhân ngoài tỉnh và 29 đoàn nghệ nhân trong tỉnh. Trong không gian rộn ràng của ngày hội, tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng những điệu múa truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu

Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc, tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc thông qua tiếng cồng chiêng và những điệu múa truyền thống, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa sức sống của di sản cồng chiêng Tây Nguyên.

Công bố Bộ cồng chiêng Kơ Đơ là Bảo vật quốc gia

Phát biểu tại đêm hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Festival Cồng chiêng Gia Lai diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu. Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới, nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Trình diễn cồng chiêng tại đêm hội

Tỉnh Gia Lai mong muốn, khi Festival khép lại, những giá trị văn hóa được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Nhà rông sẽ mãi là nơi hội tụ cộng đồng, tiếng chiêng tiếp tục được trao truyền, vòng xoang nối dài và âm vang cồng chiêng mãi ngân vang trong đời sống, tâm hồn người dân Tây Nguyên.

Nghệ nhân trình diễn cồng chiêng

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai công bố Bộ cồng chiêng Kơ Đơ, niên đại đầu thế kỷ XX, lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Một phân cảnh nghệ nhân trình diễn nhạc cụ

Nghệ nhân tái hiện văn hóa các dân tộc

Tái hiện khung cảnh mùa lúa

Nghệ nhân trình diễn

Nghệ nhân đan lát

Những ngọn đuốc được thắp sáng

Đêm hội là ngày hội đại đoàn kết các dân tộc