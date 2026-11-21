(Ảnh minh họa. Sỹ Thắng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 để triển khai hai dự án bố trí, ổn định dân cư tại những khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Hai dự án dự kiến di dời, bố trí ổn định cho 290 hộ dân với tổng diện tích khoảng 8,06 ha.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số 13652/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hai dự án được đề xuất gồm khu tái định cư Cầu Gành, phường An Nhơn Nam và Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước.

Cụ thể, Dự án Khu tái định cư Cầu Gành nhằm di dời 18 hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ sông Kôn, phía Nam cầu Gành, nơi xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Khu đất dự kiến xây dựng khu tái định cư nằm về phía Tây, giáp Khu tái định cư phường Nhơn Hòa, có diện tích khoảng 1,26 ha và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Dự án có tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 67,28 tỷ đồng, trong đó tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 65,23 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước, tỉnh đề xuất di dời 272 hộ với 1.107 nhân khẩu thuộc thôn Nhân Ân và thôn Lộc Hạ. Đây là những hộ dân đang sinh sống tại khu vực thường xuyên bị ngập lụt, có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, đe dọa đến tính mạng và tài sản.

Khu tái định cư dự kiến được xây dựng tại thôn Tân Thuận, xã Tuy Phước, trên diện tích khoảng 6,8 ha, thuộc đồ án quy hoạch chung của xã. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện dự án dự kiến hơn 372,64 tỷ đồng, trong đó đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 341,75 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí thực hiện hai dự án dự kiến hơn 439,93 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương được đề nghị hỗ trợ gần 407 tỷ đồng, phần còn lại hơn 32,94 tỷ đồng do ngân sách địa phương đảm bảo.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2026 không cân đối bố trí cho các dự án phục vụ công tác sắp xếp, ổn định dân cư. Đối với 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai đang triển khai trên địa bàn, kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Được biết, năm 2026, tỉnh Gia Lai đã lập, phê duyệt và triển khai thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai; trong đó, có 4 dự án đã được đầu tư hoàn thành chuyển tiếp, 3 phương án bố trí xen ghép vào các khu tái định cư hiện có và 9 dự án mở mới trong năm 2026.

Tính đến ngày 3/11/2026, tỉnh đã tổ chức bốc thăm giao đất cho 820 hộ, tổ chức di dời 300 hộ. Tỉnh phấn đấu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành di dời 1.348 hộ dân đến nơi ở an toàn.

Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện chương trình năm 2026 là hơn 1.776,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.231,5 tỷ đồng, nguồn đóng góp và huy động hơn 545,3 tỷ đồng. Đến nay, tổng kinh phí giải ngân đạt hơn 926,3 tỷ đồng, tương đương 52,1% tổng nguồn vốn đã phân bổ.

Đối với kế hoạch năm 2027, Gia Lai dự kiến bố trí, ổn định dân cư cho 900 hộ, trong đó có 839 hộ thuộc vùng thiên tai và 61 hộ di cư tự do. Phương thức bố trí chủ yếu là tập trung với 893 hộ, còn lại 7 hộ bố trí xen ghép.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch năm 2027 dự kiến hơn 524 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 366,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng hơn 157,2 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ và nguồn lực triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 đối với hai dự án cấp bách nêu trên; đồng thời ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, dự án vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn và các dự án bố trí, ổn định dân cư di cư tự do trong năm 2027.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ tiếp tục hướng dẫn triển khai các chính sách về bố trí, ổn định dân cư theo Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ; hướng dẫn việc cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện chương trình trong thời gian tới./.