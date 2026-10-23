Gia Lai đề xuất Thủ tướng thí điểm taxi bay không người lái tại Quy Nhơn - Phù Cát

Ngày 22/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương thí điểm hoạt động taxi bay không người lái (AAM/eVTOL) tại cụm Quy Nhơn - Phù Cát.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, taxi bay là loại hình vận tải hàng không tầm thấp mới, có tiềm năng kết nối các trung tâm du lịch, kinh tế từ Tây nguyên đến duyên hải, đặc biệt giữa Pleiku, An Khê và Quy Nhơn. Đây cũng là phương tiện có thể tạo điểm nhấn cho du lịch chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ vận chuyển y tế khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn.

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Tuy nhiên, tại Việt Nam, các chương trình thử nghiệm phương tiện bay không người lái hiện chủ yếu tập trung vào vận chuyển hàng hóa, chưa có chương trình thử nghiệm phương tiện bay chở người. Các quy định hiện hành cũng chưa có khung pháp lý riêng, đầy đủ cho việc chứng nhận, khai thác taxi bay, quản lý giao thông hàng không tầm thấp và xây dựng bãi cất, hạ cánh chuyên dụng. Vì vậy, tỉnh đề xuất triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

UBND tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam cùng các đối tác xây dựng đề án thí điểm, với phạm vi ban đầu tại cụm Quy Nhơn - Phù Cát, ưu tiên khu vực mật độ dân cư thấp và hành lang bay trên mặt nước.

Phạm vi thí điểm trước mắt được đề xuất gồm 2 tuyến:

Tuyến 1 kết nối Công viên Thiếu nhi (phường Quy Nhơn Nam) với Bến du thuyền Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), dài khoảng 3,4km, nhằm kiểm chứng công nghệ, hệ thống điều hành, quy trình khai thác, đào tạo và khả năng ứng phó tình huống khẩn nguy.

Tuyến 2 nối Cảng hàng không Phù Cát (xã Phù Cát) với Trung tâm đại nhạc hội thuộc dự án Blooming Sky (xã Cát Tiến), dài khoảng 22km, nhằm thử nghiệm kết nối sân bay với điểm đến du lịch và vận chuyển hành khách hạn chế. Đề án dự kiến sử dụng 1-2 phương tiện do các đối tác cung cấp.

Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay từ tháng 10 đến hết năm 2028, qua 3 giai đoạn: chuẩn bị, đánh giá; bay thử nghiệm không tải và có tải chở chuyên gia; vận chuyển hành khách hạn chế và tổng kết. Việc chuyển giai đoạn phải đáp ứng các mốc kiểm soát an toàn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương thông qua đề án thí điểm taxi bay không người lái trên địa bàn.

Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở hoàn thiện quy trình, mô hình quản lý và tiêu chuẩn an toàn. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư công nghệ, phát triển chuỗi giá trị hàng không tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý, sớm triển khai đề án.