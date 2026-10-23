Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay không người lái

Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay tuyến kết nối Công viên Thiếu nhi với Bến du thuyền.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Gia Lai đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương thí điểm hoạt động taxi bay không người lái (AAM/eVTOL) tại cụm Quy Nhơn - Phù Cát.

Theo UBND tỉnh, taxi bay có thể trở thành phương tiện kết nối độc đáo, phục vụ nhóm khách du lịch, gia đình hoặc nhóm công tác. Loại hình vận tải này được kỳ vọng tạo điểm nhấn thu hút khách quốc tế và mở ra hướng phát triển dịch vụ hàng không tầm thấp.

Tuy nhiên, taxi bay vẫn là loại hình phương tiện mới, đang được thử nghiệm tại nhiều đô thị trên thế giới. Tại Việt Nam, các chương trình thử nghiệm trong nước hiện tập trung vào tàu bay không người lái chở hàng, chưa có chương trình thử nghiệm phương tiện bay chở người.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam và các đối tác xây dựng đề án thí điểm taxi bay, trước mắt tại cụm Quy Nhơn - Phù Cát, ưu tiên khu vực có mật độ dân cư thấp và hành lang bay trên mặt nước.

Theo đề xuất, dự kiến triển khai 2 tuyến bay.

Tuyến thứ nhất kết nối Công viên Thiếu nhi với Bến du thuyền, giữa phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Nam, dài khoảng 3,4km. Tuyến này nhằm kiểm chứng công nghệ, hệ thống điều hành, quy trình khai thác, công tác đào tạo và khả năng ứng phó tình huống khẩn nguy.

Tuyến thứ hai kết nối Cảng hàng không Phù Cát với Trung tâm đại nhạc hội thuộc Dự án Blooming Sky, xã Cát Tiến, dài khoảng 2km. Mục tiêu là kiểm chứng mô hình kết nối sân bay với điểm đến và khả năng vận chuyển hành khách trong phạm vi hạn chế. Số lượng phương tiện dự kiến từ 1-2 chiếc, do các đối tác cung cấp.

Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung chuẩn bị và đánh giá khi chưa tổ chức bay; tiếp đó là bay thử nghiệm không tải và có tải chở chuyên gia; giai đoạn cuối thí điểm vận chuyển hành khách hạn chế và tổng kết, đánh giá kết quả.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, quá trình thí điểm phải tuân thủ các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và an toàn hàng không. Hoạt động vận chuyển hành khách có thu tiền chỉ được phép triển khai khi phương tiện, đơn vị khai thác, nhân sự, vùng trời và bãi cất, hạ cánh đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Về nguồn lực, ngân sách nhà nước dự kiến phục vụ công tác quản lý, khảo sát, đánh giá an toàn độc lập, đào tạo, giám sát và đầu tư hạ tầng phục vụ thí điểm. Doanh nghiệp, nhà đầu tư chịu trách nhiệm về phương tiện, nhân sự, vận hành, bảo dưỡng, bảo hiểm và xử lý sự cố.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương triển khai đề án, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Theo tỉnh, kết quả thí điểm sẽ là cơ sở đánh giá mức độ an toàn, hoàn thiện quy trình quản lý và xem xét khả năng khai thác thương mại taxi bay. Qua đó, địa phương kỳ vọng thu hút đầu tư công nghệ, phát triển chuỗi giá trị hàng không tầm thấp và bổ sung phương thức kết nối phục vụ du lịch trong tương lai.

Sau hợp nhất, tỉnh có diện tích tự nhiên 21.576km2, bờ biển dài 134km và đường biên giới dài 80,485km; tiếp giáp các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Vương quốc Campuchia và Biển Đông. Địa phương sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, hội tụ những giá trị đặc trưng của không gian biển, đảo và cao nguyên, tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch. Trong đó, Quy Nhơn được xác định là một trong 11 trung tâm du lịch gắn với các đô thị có tiềm năng, lợi thế nổi trội của cả nước. Việc kết nối không gian du lịch - kinh tế từ Tây Nguyên, gồm Pleiku, An Khê, đến vùng duyên hải Quy Nhơn, qua địa hình phức tạp giữa cao nguyên và bờ biển, đặt ra nhu cầu về những giải pháp giao thông mới.