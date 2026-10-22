Gia Lai: Đề xuất thí điểm taxi bay không người lái

Một góc tỉnh Gia Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: GL.

Ngày 22/10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản số 12979/UBND-XDCT ngày 21/10/2026 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất chủ trương thí điểm hoạt động taxi bay không người lái (AAM/eVTOL) trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương có lợi thế về tài nguyên du lịch, cảnh quan đa dạng, hệ sinh thái gắn với cao nguyên và biển, tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ du lịch mới. Trong đó, taxi bay được kỳ vọng góp phần kết nối không gian du lịch, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Đề xuất cũng xuất phát từ nhu cầu kết nối các điểm du lịch, kinh tế trải dài từ Tây Nguyên gồm, Pleiku, An Khê, đến vùng duyên hải Quy Nhơn. Trong bối cảnh hàng không tầm thấp đang được nghiên cứu, thử nghiệm tại nhiều quốc gia, việc triển khai thí điểm có kiểm soát được xem là hướng đi nhằm tiếp cận công nghệ vận tải mới.

UBND tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam cùng các đối tác xây dựng đề án thí điểm, tập trung vào hai tuyến bay tại khu vực Quy Nhơn -Phù Cát, ưu tiên nơi có mật độ dân cư thấp và hành lang bay trên mặt nước.

Cụ thể, tuyến 1 kết nối Công viên Thiếu nhi với Bến du thuyền, nối phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Nam, có chiều dài khoảng 3,4km. Tuyến này nhằm kiểm chứng công nghệ, hệ thống điều hành, quy trình khai thác, đào tạo và ứng phó khẩn nguy.

Tuyến 2 kết nối Cảng hàng không Phù Cát với Trung tâm đại nhạc hội thuộc Dự án Blooming Sky, xã Cát Tiến, dài khoảng 22km. Tuyến bay dự kiến phục vụ kiểm chứng mô hình kết nối sân bay với các điểm đến và khả năng vận chuyển hành khách hạn chế. Số lượng phương tiện dự kiến từ 1 đến 2 chiếc do các đối tác cung cấp.

Theo lộ trình, đề án dự kiến triển khai từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028, chia thành 3 giai đoạn, chuẩn bị, đánh giá và bay thử nghiệm không tải, có tải chở chuyên gia; thí điểm vận chuyển hành khách hạn chế; tổng kết, đánh giá. Việc chuyển giai đoạn chỉ được thực hiện khi đáp ứng các mốc kiểm soát an toàn tương ứng.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, hoạt động thí điểm phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và an toàn hàng không; không đánh đổi an toàn để rút ngắn tiến độ. Quy mô triển khai ban đầu nhỏ, có giám sát thời gian thực và cơ chế dừng ngay khi phát sinh nguy cơ. Việc khai thác chở khách chỉ được thực hiện sau khi phương tiện, người điều khiển, nhân sự, vùng trời và bãi cất hạ cánh đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Nguồn lực thực hiện được đề xuất theo hướng ngân sách Nhà nước bảo đảm các nhiệm vụ quản lý, khảo sát, đánh giá an toàn độc lập, điều tiết, giám sát và hạ tầng phục vụ thí điểm; doanh nghiệp, nhà đầu tư bảo đảm phương tiện, pin, nhân sự vận hành, bảo dưỡng, bảo hiểm và xử lý sự cố.

Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất chủ trương tại Kết luận số 281-KL/TU ngày 14/10/2026.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương thực hiện thí điểm; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ địa phương hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết.

Qua đó, tỉnh kỳ vọng từng bước hình thành năng lực công nghệ và chuỗi giá trị hàng không tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng mới gắn với du lịch và phát triển kinh tế địa phương.