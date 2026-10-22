Gia Lai đề xuất thí điểm mô hình taxi bay tuyến Quy Nhơn, Phù Cát

Ngày 22/10, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, tỉnh vừa trình Thủ tướng đề án thí điểm taxi bay không người lái (AAM/eVTOL) trên hai tuyến tại khu vực cụm Quy Nhơn - Phù Cát từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028. Đề án trên nếu được chấp thuận sẽ tạo động lực đột phá phát triển du lịch, công nghệ và kinh tế tại địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp giao thông thông minh, tỉnh phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam và các đối tác xây dựng Đề án thí điểm hoạt động taxi bay không người lái. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và khai thác tối đa tiềm năng du lịch giữa không gian cao nguyên và bờ biển.

Theo đề xuất, giai đoạn thí điểm sẽ diễn ra từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028 với hai tuyến bay chính tại cụm Quy Nhơn - Phù Cát. Cụ thể, tuyến thứ nhất kết nối Công viên Thiếu nhi với Bến du thuyền (dài khoảng 3,4km) nhằm kiểm chứng công nghệ và quy trình vận hành.

Tuyến thứ hai kết nối Cảng hàng không Phù Cát với Trung tâm đại nhạc hội Dự án Blooming Sky (dài khoảng 22km) để thử nghiệm mô hình kết nối sân bay với các điểm đến.

Mô hình taxi bay tại Hàn Quốc.

Trước đó, vào tháng 12/2024, tỉnh Bình Định cũ (nay hợp nhất vào tỉnh Gia Lai) từng kiến nghị về đề án thí điểm taxi bay ở địa phương. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải lúc đó cho rằng kiến nghị này mới đề cập đến thông tin chung, chưa có các nội dung cụ thể và các đề xuất liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế quản lý, kế hoạch thực hiện để có thể triển khai, do đó Bộ chưa đủ cơ sở để xem xét, tham gia ý kiến.

Tuy nhiên, Bộ nhận định hoạt động này sẽ tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và kết nối các điểm đến, từng bước hình thành phương thức giao thông tiên tiến, hiện đại. Cơ quan này cũng cho biết Việt Nam chưa có các quy định trong việc quản lý, khai thác đối với hoạt động kinh doanh, thực hiện vận chuyển bằng loại hình taxi bay.