Gia Lai: Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở, trường học vùng biên

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó, điều chỉnh mức chi hỗ trợ đối với ban công tác mặt trận ở khu dân cư có quy mô dưới 700 hộ, thuộc vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 7 triệu đồng/năm/khu dân cư. Các khu dân cư còn lại được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Cứ tăng thêm 200 hộ dân được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư.

Một ngôi trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS vừa được xây mới ở biên giới tỉnh Gia Lai. Ảnh: TIỀN LÊ

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định số lượng, mức hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản; sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND tỉnh ngày 24-4-2026 về mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm cộng tác viên dân số.

Trong lĩnh vực giáo dục, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh quyết định kinh phí thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên và nhân viên bảo vệ, tạp vụ tại 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS ở các xã biên giới. Đồng thời, giao Sở GD-ĐT phối hợp với các đơn vị, đia phương xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý, rèn luyện học sinh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học tại 7 trường này...