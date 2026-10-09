Gia Lai đề xuất kinh phí 157 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 7 cầu yếu

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, kinh phí trên gồm 38 tỷ đồng sửa chữa 3 cầu và 119 tỷ đồng xây dựng mới 4 cầu thay thế, dự kiến sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế giao cho Sở năm 2026-2027 và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Cầu Thủy Lợi (xã Phú Thiện) hiện đang cắm biển hạn chế tải trọng, được Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới. Ảnh: M.P

Cụ thể, 3 cầu đề xuất sửa chữa gồm: cầu Đống Đa và cầu Đôi trên quốc lộ 19, cầu Hà Thanh 2 trên tuyến Quy Nhơn - Nhơn Hội. Các hạng mục cần khắc phục chủ yếu là hư hỏng dầm, trụ cầu, hệ móng, gối cầu, bản mặt cầu và hệ thống thoát nước.

Đối với 4 cầu đề xuất xây dựng mới, gồm: cầu Thủy Lợi, cầu Ia Sol trên quốc lộ 25 (thuộc xã Phú Thiện); cầu Chữ Y trên đường tỉnh 631 (xã An Nhơn) và cầu Giăng Dây trên đường tỉnh 634 (xã Phù Cát).

Các công trình này có kết cấu xuống cấp, mặt cầu hư hỏng, một số cầu hẹp hơn mặt đường và đang phải cắm biển hạn chế tải trọng. Trong đó, cầu Ia Sol có kinh phí dự kiến lớn nhất, khoảng 83 tỷ đồng; cầu Giăng Dây 14 tỷ đồng, cầu Chữ Y 13 tỷ đồng và cầu Thủy Lợi 9 tỷ đồng.

Cầu Ia Sol có kinh phí dự kiến xây mới khoảng 83 tỷ đồng. Ảnh: M.P

Ngoài phương án ưu tiên 7 cầu với kinh phí 157 tỷ đồng, trước đó Sở Xây dựng đã đề xuất đề án nâng cấp, cải tạo các cầu yếu trên quốc lộ, đường tỉnh do tỉnh quản lý giai đoạn 2027-2030, với tổng kinh phí dự kiến 795 tỷ đồng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư, trong đó phấn đấu hoàn thành sửa chữa 3 cầu trong năm 2027 và đưa 4 cầu xây dựng mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.