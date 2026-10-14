Gia Lai đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hơn 4.000

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh tư liệu: Hồng Điệp/TTXVN

Trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên trong thời hạn 3 năm, nhằm duy trì quyền lợi khám, chữa bệnh và hạn chế nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm.

Theo Công văn số 2261/BHXH-QLT ngày 28/9/2026 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, số người dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng không còn cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 4.042 người. Trên cơ sở đó, đơn vị đề nghị Sở Y tế tham mưu ban hành nghị quyết bổ sung nhóm đối tượng này vào diện được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế trong thời hạn 3 năm.

Đồng thời, tại Công văn số 12410/UBND-KGVX ngày 7/10/2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND các xã, phường rà soát cụ thể từng trường hợp; xác định số người còn thuộc diện cần hỗ trợ, số đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác và số có nguy cơ gián đoạn thời gian tham gia. Kết quả rà soát, đối soát được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở xem xét, chỉ đạo chính sách phù hợp, bảo đảm đúng đối tượng và không trùng lặp.

Việc rà soát nhóm dân tộc thiểu số diễn ra trong bối cảnh Gia Lai đang triển khai các giải pháp duy trì và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn tỉnh hiện có 3.087.092 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 96,08% dân số, còn thiếu 533 người để đạt chỉ tiêu 96,10% do UBND tỉnh giao.

Để hạn chế tình trạng gián đoạn quyền lợi, Bảo hiểm xã hội tỉnh được giao hướng dẫn, đôn đốc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong quý IV/2026; phân loại nhóm tự đóng để phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia kịp thời. Các xã, phường có trách nhiệm rà soát người chưa tham gia hoặc có nguy cơ gián đoạn, xác minh điều kiện thụ hưởng chính sách và hướng dẫn người dân gia hạn thẻ theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ, dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2026. Dự thảo phải xác định rõ đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí, bảo đảm phù hợp với các chính sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước hoặc có thể khai thác theo quy định, tạo thuận lợi cho quá trình rà soát, xác minh và thực hiện chính sách.

Việc rà soát, đề xuất hỗ trợ nhóm dân tộc thiểu số không còn được ngân sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế được kỳ vọng góp phần duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân và thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2026-2030.