Gia Lai đề xuất chi 236 tỷ đồng nâng cấp đường lăn sân bay Phù Cát

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng; Cục Hàng không Việt Nam về triển khai đầu tư nâng cấp, cải tạo đường lăn để đảm bảo tiếp nhận tàu bay Code E tại Cảng hàng không Phù Cát.

Đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát đã được triển khai thi công hoàn thành, đưa vào khai thác ngày 29/10/2026.

Theo các Quyết định số 1686/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2023 và số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Phù Cát được định hướng phát triển đạt quy mô cấp sân bay 4E, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Triển khai quy hoạch này, UBND tỉnh Gia Lai đã chủ động huy động nguồn lực, tập trung chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay tại Cảng hàng không Phù Cát.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng hàng không, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, mở rộng giao thương, tăng cường kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Đến nay, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành xây dựng và được đưa vào khai thác từ ngày 29/10/2026, song song với đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu ở phía Tây. Công trình đáp ứng khai thác tàu bay Code C như A320, A321, đồng thời có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay Code E như B777, B787, A330, A350.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn hiện hữu tại sân bay Phù Cát đã được khai thác hơn 60 năm. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng xuống cấp, xuất hiện nhiều hư hỏng, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác an toàn và làm phát sinh nhu cầu duy tu, sửa chữa thường xuyên.

Đáng chú ý, sức chịu tải của đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn hiện chỉ đáp ứng khai thác tàu bay Code C như A320, A321. Với tàu bay Code E, việc khai thác phải hạn chế đáng kể tải trọng, làm giảm hiệu quả khai thác thương mại của các hãng hàng không.

Trong khi đó, sân đỗ tàu bay tại Cảng hàng không Phù Cát hiện có 8 vị trí đỗ, đáp ứng khai thác tàu bay Code C. Tuy nhiên, sức chịu tải mặt đường tại các vị trí đỗ không đồng đều.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn là cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng khu bay, bảo đảm tính đồng bộ trong khai thác, tạo điều kiện cho tàu bay Code E di chuyển ra, vào sân đỗ, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư đường cất hạ cánh số 2.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam xem xét, chấp thuận để địa phương đầu tư nâng cấp, cải tạo nút giao giữa đường cất hạ cánh số 1 với các đường lăn nối B3, D3; đường lăn nối B3; một đoạn đường lăn song song B; đồng thời cải tạo, mở rộng đường lăn AC1, AC2 để kết nối với các vị trí đỗ số 5, 6, 7, 8.

Theo phương án đề xuất, các hạng mục đầu tư gồm xây dựng, cải tạo đường lăn song song E5 với kích thước 795 x 23m, lề mỗi bên rộng 7,5m; đường lăn E2 có kích thước 206,5 x 23m, lề mỗi bên rộng 7,5m.

Bên cạnh đó, dự án sẽ cải tạo đoạn đường cất hạ cánh hiện hữu giao với đường lăn nối, kích thước 180 x 45m; cải tạo, mở rộng đường lăn AC1, AC2 để đáp ứng yêu cầu khai thác, bảo đảm tàu bay Code E có thể di chuyển ra, vào sân đỗ.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 236 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, quá trình thi công các hạng mục phải bảo đảm duy trì hoạt động bay an toàn, liên tục tại Cảng hàng không Phù Cát.