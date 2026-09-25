Gia Lai đề xuất 'bản đồ dòng khách' thúc đẩy du lịch liên vùng

Chiều 24/9, tại Quảng Ninh, Hội nghị toàn quốc về Xúc tiến du lịch năm 2026 với chủ đề “Đổi mới - Hợp lực - Bứt phá” được tổ chức nhằm trao đổi những cách làm mới, giải pháp nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong chủ trì hội nghị. Sự kiện thu hút gần 300 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 20 sở quản lý du lịch; các hiệp hội, chuyên gia kinh tế - du lịch cùng hơn 150 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, hàng không, vận tải, lưu trú, bảo hiểm, công nghệ...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phúc Anh

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch trình bày tham luận về những cách làm mới, kết quả từ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng.

Theo bà Lịch, Gia Lai xác định Năm Du lịch quốc gia không chỉ là chuỗi sự kiện mà phải tạo ra những thay đổi có khả năng duy trì lâu dài, hướng tới phát triển du lịch chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm.

Một trong những thay đổi là chuyển từ tổ chức sự kiện đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái du lịch với sự tham gia của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo đó, sự kiện thể thao góp phần tạo dòng khách; lễ hội văn hóa tạo trải nghiệm; hội nghị lữ hành kết nối đối tác; hàng không tăng khả năng tiếp cận, trong khi thương mại, nông nghiệp và cộng đồng địa phương được kết nối vào chuỗi sản phẩm du lịch.

Gia Lai cũng chuyển từ tư duy “một điểm đến” sang “một hành trình”, phát triển các sản phẩm gắn với lợi thế từng vùng, từng địa phương nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, tỉnh định hướng chuyển từ xúc tiến du lịch đơn ngành sang kết hợp với đầu tư, thương mại, hàng không, văn hóa, thể thao, nông nghiệp, logistics và truyền thông.

Gia Lai đang xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027 và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

Theo số liệu được nêu trong tham luận, lũy kế 9 tháng năm 2026, Gia Lai đón khoảng 13,505 triệu lượt khách, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón 15 triệu lượt khách, tổng doanh thu 35.000 tỷ đồng.

Đề xuất xây “bản đồ dòng khách” liên vùng

Từ thực tế triển khai Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai đề xuất thành lập Hội đồng điều phối du lịch vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm tăng phối hợp trong quy hoạch, phát triển sản phẩm và hạn chế tình trạng các địa phương xây dựng sản phẩm trùng lặp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phúc Anh

Tỉnh cũng đề xuất thiết kế các tuyến du lịch liên tỉnh như “Hành trình từ Biển lên Ngàn”, “Con đường Di sản & Sinh thái”, kết nối các điểm đến từ Quy Nhơn, Tuy Hòa lên Gia Lai, Kon Tum.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất xây dựng hệ sinh thái dữ liệu du lịch dùng chung cho toàn vùng, tích hợp thông tin điểm đến, dịch vụ, vé điện tử và đánh giá chất lượng.

Cùng với đó là xây dựng “bản đồ dòng khách du lịch liên vùng” với dữ liệu về du khách đến từ đâu, đi đâu, lưu trú bao lâu, chi tiêu gì, sử dụng phương tiện nào và tiếp tục đến điểm nào.

Theo đề xuất, dữ liệu này có thể giúp xác định tuyến khách, điểm nghẽn, thị trường, sản phẩm cũng như nhu cầu về lưu trú, vận tải và hàng không.

Gia Lai cũng đề xuất đổi mới xúc tiến du lịch quốc gia theo hướng Trung ương định hướng thị trường, các vùng xây dựng sản phẩm, địa phương cung cấp điểm đến, doanh nghiệp xây dựng tour và hãng hàng không tổ chức kết nối.