Gia Lai: Đề nghị xác định tính chất tài sản của 15 cây gỗ bị cưa hạ ở trụ sở xã

Văn bản của Sở Xây dựng do ông Lý Tấn Toàn, Phó giám đốc Sở ký ngày 6/10 cho biết, có 15 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách tại khuôn viên trụ sở xã HBông cũ đã bị cưa hạ.

Hiện trường 15 cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã HBông (cũ) bị đốn hạ.

Theo Sở Xây dựng, các cây xanh trước đây do cán bộ, công chức tự nguyện trồng để tạo bóng mát, phục vụ chung tại trụ sở và không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, phương án bố trí, quản lý trụ sở UBND xã H'Bông cũ chưa thể hiện cụ thể việc bàn giao số cây xanh này.

Sau sáp nhập, trụ sở UBND xã H'Bông cũ được bố trí cho công an xã Ia Hrú quản lý, sử dụng. Đến ngày 21/6/2026, Trưởng công an xã Hrú không báo cáo với UBND xã, tự ý cho cắt các cây xanh trong khuôn viên. Việc đốn hạ được viện dẫn là do giông lốc làm cây đổ ngã.

Số gỗ, củi thu hồi gồm 14 lóng gỗ xà cừ tròn với khối lượng 3,270m³, 2 ster củi xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ. Hiện số gỗ, củi này được bảo quản trong khuôn viên trụ sở.

Sở Xây dựng cho biết, cần căn cứ nguồn gốc hình thành, quá trình quản lý, sử dụng và hồ sơ bàn giao để xác định tính chất tài sản, làm cơ sở xử lý số gỗ, củi thu hồi.

Đối với 15 cây xanh nêu trên, kết quả kiểm tra xác định đây là các loài cây thông thường, không phải cây xanh cần bảo tồn. Do thuộc nhóm cây xanh sử dụng hạn chế nên không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép chặt hạ. Tuy nhiên, vấn đề xử lý số gỗ, củi thu hồi cần tiếp tục xác định rõ tính chất tài sản.

Từ kết quả trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao UBND xã Ia Hrú xác định tính chất tài sản và tổ chức xử lý số gỗ, củi thu hồi.

Cụ thể, trường hợp được xác định là tài sản công, UBND xã Ia Hrú thực hiện thanh lý, xử lý số gỗ, củi theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp có khó khăn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, địa phương liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn.

Nếu xác định số gỗ, củi không phải tài sản công, UBND xã Ia Hrú tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, nhằm tránh thất thoát, hư hại tài sản.

Cũng trong ngày 7/10, UBND xã Ia Hrú cho biết, xã này đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất hình thức phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể Công an xã Ia Hrú và Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte. Ông Lê Giang Nam (Trưởng Công an xã Ia Hrú) và ông Nguyễn Như Vương (Tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte, xã Ia Hrú) cũng bị phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc liên quan đến việc số gỗ bị đốn hạ tại trụ sở trên.