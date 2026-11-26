UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để triển khai 2 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, di dời khẩn cấp 290 hộ dân khỏi khu vực sạt lở, ngập lụt thường xuyên.

Hai dự án cần hơn 439,9 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương đề nghị hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng hơn 32,9 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án Khu tái định cư Cầu Gành (phường An Nhơn Nam) dự kiến bố trí tái định cư cho 18 hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ sông Kôn phía Nam cầu Gành - nơi sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Nhà nhiều hộ dân nằm chênh vênh bên bờ sông Kôn (thuộc phường An Nhơn Nam) có nguy cơ bị sạt lở

Khu tái định cư rộng 1,26 ha, với mức đầu tư hơn 67,2 tỷ đồng; trong đó, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 65,2 tỷ đồng.

Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước sẽ di dời 272 hộ với 1.107 nhân khẩu ở thôn Nhân Ân và thôn Lộc Hạ, thường xuyên bị ngập lụt, đến khu tái định cư dự kiến tại thôn Tân Thuận rộng 6,8 ha, với mức đầu tư hơn 372,6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 341,7 tỷ đồng.

Kinh phí 2 dự án được sử dụng để đầu tư hạ tầng và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhà người dân bị nứt, nguy cơ mất an toàn

Gia Lai đang triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, gồm 4 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành đầu tư, 3 phương án xen ghép vào khu tái định cư có sẵn và 9 dự án mở mới.

Đến tháng 11/2026, tỉnh đã tổ chức bốc thăm giao đất cho 820 hộ, di dời 300 hộ; phấn đấu đến cuối năm hoàn thành di dời 1.348 hộ. Năm 2027, tỉnh dự kiến bố trí, ổn định dân cư cho 900 hộ, gồm 839 hộ vùng thiên tai và 61 hộ di cư tự do, trong đó 893 hộ bố trí tập trung, 7 hộ xen ghép; số vốn hơn 524 tỷ đồng.