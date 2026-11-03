Gia Lai: Đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng tái định cư dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Hàng trăm hộ dân được giao đất xây nhà

Để bảo đảm chỗ ở mới cho người dân bị ảnh hưởng, tỉnh Gia Lai triển khai bố trí tái định cư tại 9 khu vực, gồm một khu đang được đầu tư tại Vĩnh Phú, phường An Nhơn (thuộc dự án tái định cư Cảng hàng không Phù Cát) và 8 khu tái định cư xây dựng mới.

Hạ tầng khu tái định cư dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại xã Bình An (Gia Lai). (Ảnh: T.T).

Đối với dự án thành phần 1, công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư cơ bản hoàn thành. Trong 6 khu tái định cư xây dựng mới, địa phương đã giao đất cho 220 hộ dân. Hiện có 84 hộ đang xây dựng nhà, các hộ còn lại đã nhận đất và đang khoan giếng, chuẩn bị làm móng.

Cụ thể, khu tái định cư Trà Sơn, xã Bình Hiệp, quy mô 3,23ha với 48 lô đất ở, đã hoàn thành toàn bộ công trình và giao đất cho 16 hộ dân. Hiện có 13 hộ đang xây dựng nhà.

Khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, quy mô 10,1ha với 260 lô đất ở, đã hoàn thành công trình và bàn giao đất cho 40 hộ. Trong đó, 20 hộ đang khoan giếng, chuẩn bị xây dựng nhà.

Tại khu tái định cư Thuận Đức, phường An Nhơn, quy mô 5ha với 99 lô đất ở, công trình cơ bản hoàn thành, đã giao đất cho 44 hộ, trong đó 15 hộ đang xây dựng nhà. Khu tái định cư Thuận Hòa, xã Bình Hiệp, quy mô 3,9ha, cũng đã hoàn thành hạ tầng, giao đất cho 16 hộ; hiện có 10 hộ đang xây dựng nhà.

Đối với khu Trường Định 2, xã Bình An, quy mô 3,2ha, địa phương đã giao đất cho 14 hộ, trong đó một hộ chuẩn bị xây dựng nhà. Khu Phú Lạc, xã Bình An, quy mô 4,98ha, đã giao đất cho 38 hộ, có 22 hộ đang khoan giếng, xây dựng nhà.

Riêng khu tái định cư Vĩnh Phú đã hoàn thành chi trả, bố trí giao đất cho 10 hộ dân. Hiện có 3 hộ đã xây dựng nhà.

Trong khi đó, tại dự án thành phần 2, hai khu tái định cư ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú và thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê đang được tập trung hoàn thiện hạ tầng để sớm bàn giao đất cho người dân.

Khu tái định cư Hòa Sơn được quy hoạch 5,1ha, diện tích đầu tư xây dựng 4,5ha với khoảng 97 lô đất ở. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành san nền; các hạng mục thoát nước mưa, cấp nước và thoát nước thải đạt khoảng 90%. Ngày 21/9, các lô đất thuộc khu vực ưu tiên đã được bàn giao cho UBND xã Bình Phú để thực hiện thủ tục giao đất. Hiện có 30 hộ đã nhận đất tái định cư, trong đó một hộ đang xây dựng nhà.

Tại khu tái định cư Thượng Giang 2, quy mô đầu tư 1,97ha với khoảng 23 lô đất ở, dự kiến bố trí cho 9 hộ dân. Nhà thầu đã hoàn thành san nền, đang thi công hệ thống hạ tầng và dự kiến hoàn thành các hạng mục ưu tiên trước ngày 30/11/2026 để bàn giao đất cho người dân.

Ưu tiên nơi ở mới, ổn định đời sống

Không chỉ triển khai các khu tái định cư tập trung, tại đoạn tuyến từ Km40 đến Km90, các địa phương cũng thực hiện phương án tái định cư xen ghép nhằm bảo đảm chỗ ở cho những hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở, phải di dời.

Nhiều căn nhà mới mọc lên tại khu tái định cư xã Bình Hiệp. (Ảnh: T.T).

Cụ thể, tại xã Ya Hội có khoảng 30 hộ bị ảnh hưởng nhà ở, trong đó 25 hộ cần di dời. Các hộ được bố trí tái định cư xen ghép tại khu dân cư trung tâm Phú An (cũ), nay thuộc xã Ya Hội. Hiện địa phương đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án để bố trí tái định cư cho người dân.

Tại xã Đak Pơ, có 8 hộ bị ảnh hưởng nhà ở cần di dời. Địa phương bố trí tái định cư xen ghép tại cụm dân cư làng Jro Dơng. Đến nay, xã đã hoàn thành công tác bồi thường và giao đất cho các hộ dân.

Ông Phạm Bác Ái, Phó giám đốc Ban Quản lý các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, để bảo đảm tiến độ dự án gắn với quyền lợi của người dân, các địa phương có dự án đi qua cần tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy nhanh việc giao đất cho các hộ còn lại. Đồng thời, tăng cường vận động người dân nhận tiền bồi thường, di dời nhà ở và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

"Việc hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, sớm giao đất và tạo điều kiện để người dân xây dựng nhà ở có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Qua đó, giúp các hộ dân bị ảnh hưởng từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, đồng thời góp phần bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình", ông Ái thông tin.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng và được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.