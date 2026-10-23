Gia Lai đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và đại diện các đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu triển khai kiện toàn, mở rộng biên chế cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K52); phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS cấp xã khảo sát, xác minh thông tin, xác định các khu vực có khả năng có hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị.

Tính đến ngày 22-10, toàn tỉnh đã quy tập được 85 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 57 hài cốt liệt sĩ trong nước và 28 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 113/119 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đã hoàn thành khai quật hơn 12.000 mộ, thu được 7.865 mẫu đủ điều kiện giám định ADN; đồng thời, hoàn thành việc thu mẫu cho thân nhân liệt sĩ đạt tỷ lệ 94,54%. Công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với các địa phương và triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Campuchia tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm của Ban chỉ đạo tỉnh đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị, quy định về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển trọng tâm tìm kiếm vào các địa bàn trong nước, nơi có nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao mẫu sinh phẩm theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, chuyển từ phương thức “chờ thông tin” sang chủ động tìm kiếm thông tin ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen tặng 14 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.