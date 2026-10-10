Gia Lai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 7 trường nội trú ở các xã biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới; ưu tiên các hạng mục phục vụ học tập, ăn ở của học sinh, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trường học.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 7 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan phải tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Đồng thời, ưu tiên nhân lực, vật tư, thiết bị để hoàn thành trước các công trình, hạng mục trực tiếp phục vụ học tập, ăn, ở, sinh hoạt nội trú và các điều kiện thiết yếu để nhà trường hoạt động an toàn, ổn định.

Việc thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị phải được tổ chức đồng bộ theo tiến độ chung của từng trường, tránh tình trạng công trình xây dựng hoàn thành nhưng chưa có thiết bị hoặc thiết bị tập kết nhưng chưa đủ điều kiện lắp đặt, vận hành.

Trong giai đoạn nước rút, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại công trường, kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy. Đối với những trường đang tổ chức dạy học kết hợp thi công, phải bố trí rào chắn, phân luồng, tách biệt khu vực xây dựng với khu vực học tập, ăn ở và sinh hoạt, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn đối với học sinh, giáo viên và người lao động.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các nhà thầu thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị trực tiếp ký cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ. Cam kết phải xác định rõ khối lượng, thời gian, nhân lực, thiết bị, vật tư và giải pháp thực hiện. Trường hợp nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ hoặc không thực hiện đúng cam kết, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh bằng văn bản, xác định thời hạn khắc phục và làm căn cứ xem xét trách nhiệm, xử lý vi phạm theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Đối với công tác tổ chức dạy học, lãnh đạo tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND 7 xã biên giới đánh giá tình hình vận hành các trường sau một tháng, kịp thời giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền; hoàn thiện phương án tổ chức ăn, ở nội trú cho học sinh, giáo viên, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trường học.

Bên cạnh đó, UBND 7 xã biên giới, với trách nhiệm là đơn vị được giao tiếp nhận, quản lý, sử dụng công trình, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình hoàn thiện các dự án, nhất là tiến độ, chất lượng công trình, tính đồng bộ của thiết bị và điều kiện thực tế phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt nội trú.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và người đứng đầu các nhà thầu tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.