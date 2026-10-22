Gia Lai đẩy nhanh tiến độ dự án ngoài ngân sách, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Gắn trách nhiệm lãnh đạo với tiến độ dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa yêu cầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo đó, tỉnh ưu tiên đưa các dự án đủ điều kiện vào triển khai ngay trong năm 2026, tạo khối lượng thực hiện, hình thành năng lực sản xuất và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phân công cụ thể cho từng Phó chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các dự án.

Đối với từng dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan phải rà soát, xác định cụ thể những vướng mắc, trách nhiệm xử lý, thời hạn hoàn thành và các mốc tiến độ quan trọng như khởi công, triển khai thi công hoặc đưa vào hoạt động. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng tiến độ thực tế, thay vì chỉ dừng ở việc hoàn tất thủ tục, ban hành văn bản hoặc báo cáo.

Để rút ngắn thời gian triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các công việc được pháp luật cho phép thực hiện đồng thời phải tổ chức song song. Những nội dung liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối, đấu nối và nguồn vật liệu cần được chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng dự án phải chờ đợi do các khâu xử lý tuần tự không cần thiết.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh phân công từng Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc các dự án quy mô lớn, dự án quan trọng. Các Phó chủ tịch có trách nhiệm làm việc với nhà đầu tư, sở, ngành và địa phương liên quan; kiểm tra thực địa khi cần thiết để kịp thời giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với các dự án chậm tiến độ hoặc phát sinh vướng mắc lớn, lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp tổ chức làm việc, kiểm tra và tháo gỡ, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật khi cần thiết. Mỗi cuộc làm việc phải xác định được kết quả xử lý cụ thể, không để tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Cùng với việc tăng cường chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh kịp thời tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý công việc máy móc, thiếu chủ động hoặc gây chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phải đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều động, bố trí hoặc thay thế, không để một cá nhân hay một khâu yếu ảnh hưởng đến tiến độ toàn bộ dự án.

Kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện các dự án được giao sẽ là căn cứ đánh giá KPI đối với từng Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan.

Giải quyết đến cùng khó khăn của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát, cập nhật đầy đủ danh mục các dự án ngoài ngân sách Nhà nước. Bảo đảm đúng tên dự án, nhà đầu tư, địa điểm, tổng vốn đầu tư, tình trạng pháp lý, tiến độ, thời điểm dự kiến khởi công, hoàn thành và cơ quan, cá nhân được phân công theo dõi.

Bên cạnh đó, tổ chức hai nhóm công tác. Nhóm 1 tập trung tháo gỡ thủ tục ban đầu, hoàn thành điều kiện để khởi công và thúc đẩy các dự án chưa triển khai. Nhóm 2 tập trung đôn đốc tiến độ, khối lượng đối với các dự án đang thực hiện. Từng nhóm phải quản lý theo danh mục dự án cụ thể, không theo dõi chung theo lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị nhà đầu tư tập trung đầy đủ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án.

Đối với vấn đề mới, phức tạp hoặc còn ý kiến khác nhau, chủ trì tổ chức họp trực tiếp với các cơ quan liên quan để xử lý. Cơ quan không thống nhất phải nêu rõ căn cứ, lý do và đề xuất phương án tháo gỡ. Không tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản qua nhiều vòng đối với nội dung đã rõ quy định, rõ thẩm quyền hoặc đã có tiền lệ xử lý.

Chủ trì, phối hợp với thống kê tỉnh và các sở, ngành lượng hóa khối lượng thực hiện, năng lực sản xuất tăng thêm và phần đóng góp dự kiến của các dự án vào tăng trưởng quý IV, cả năm 2026. Đồng thời cập nhật các dự án có khả năng tạo năng lực mới để phục vụ xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Giao Sở Công Thương rà soát toàn bộ các dự án năng lượng. Xác định rõ tình trạng lựa chọn nhà đầu tư, đấu nối, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục xây dựng và tiến độ dự kiến khởi công, vận hành. Chủ động làm việc với nhà đầu tư có năng lực tài chính, chuẩn bị nội dung đề xuất bổ sung quy hoạch, công suất theo quy định. Đối với dự án đã có trong quy hoạch, kế hoạch nhưng chậm triển khai, phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý; không để chiếm giữ nguồn lực.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan đẩy nhanh các dự án hạ tầng cụm công nghiệp, chuẩn bị điều kiện để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, thực hiện song song các phần việc có thể thực hiện đồng thời nhằm sớm tạo năng lực sản xuất mới.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát toàn bộ các dự án đang triển khai, dự án chuẩn bị đầu tư trong khu kinh tế, các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý và các dự án đầu tư thứ cấp. Làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, xác định dự án có khả năng khởi công, tạo khối lượng hoặc đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để hoàn thành các thủ tục, điều kiện triển khai dự án. Tập trung đầy đủ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động theo cam kết.

"Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, phản ánh qua Cổng Giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai để được tiếp nhận, theo dõi và phối hợp giải quyết đến cùng. Trường hợp phát sinh phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục, phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định", ông Tuấn đề nghị.