Gia Lai đẩy nhanh tiến độ di dời người dân vùng thiên tai đến nơi ở mới

Đẩy nhanh tái định cư 207 hộ dân tại xã la Tul

Tại xã Ia Tul, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai đang được triển khai khẩn trương. Theo UBND xã Ia Tul, tính đến ngày 2/11, đã có 170/207 hộ dân tại Bôn Jứ thuộc diện di dời chuyển đến khu tái định cư Bôn Tơ Khế, đạt hơn 82% tổng số hộ.

Dự án được triển khai theo hình thức tái định cư tập trung, quy mô 207 hộ, trên diện tích 21,9ha. Đến nay, toàn bộ mặt bằng khu tái định cư đã được bàn giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh để triển khai thực hiện.

Có 170 hộ dân được di dời đến nơi ở mới tại Bôn Tơ Khế xã Ia Tul.

Trong công tác bố trí đất ở, địa phương đã tổ chức cho 164 hộ dân lựa chọn vị trí lô đất. Đồng thời, 135 căn nhà sàn được triển khai xây dựng, gồm 32 căn xây mới và 103 căn di dời từ khu dân cư cũ lên nơi ở mới. Trong số này, 43 căn đã hoàn thành, 92 căn đang thi công với tiến độ dưới 50%; 29 căn khác đang được gia cố để dựng lại.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, khu vực xây dựng khu tái định cư đã hoàn thành kiểm đếm, phê duyệt phương án cho 47/47 hộ bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí chi trả qua ba đợt hơn 28,2 tỷ đồng.

Tại khu dân cư cũ, toàn bộ 207 hộ thuộc diện ảnh hưởng đã được kiểm đếm. Tuy nhiên, mới có 59 hộ được phê duyệt phương án bồi thường với kinh phí hơn 43,2 tỷ đồng; số tiền đã chi trả là 23 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Tul ông Phạm Văn Đức, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn do khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp rút. Một số hộ chưa thống nhất với mức bồi thường, hỗ trợ; các hộ cùng sinh sống trên một thửa đất còn vướng mắc trong việc phân chia đất và lựa chọn vị trí xây dựng nhà ở riêng biệt tại khu tái định cư.

Trước tình hình này, xã Ia Tul đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ còn lại. Địa phương cũng đôn đốc các hộ chưa di dời khẩn trương tháo dỡ nhà ở, vận chuyển vật liệu, lắp dựng và hoàn thiện nhà tại khu tái định cư Bôn Tơ Khế.

Địa phương cũng yêu cầu các hộ chưa di dời khẩn trương tháo dỡ nhà ở tại nơi cũ, vận chuyển vật liệu, lắp dựng và hoàn thiện nhà tại khu tái định cư Bôn Tơ Khế. Các cơ quan, đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, bảo đảm điều kiện giao đất và xây dựng nhà ở.

"Việc sớm hoàn thành di dời 207 hộ dân đến khu tái định cư không chỉ bảo đảm mục tiêu bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trong năm 2026 mà còn góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, an tâm sinh sống tại nơi ở mới", ông Đức nói.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời

Cùng với Ia Tul, tại xã Ia Hiao, Khu tái định cư vùng thiên tai tại thôn Điểm 9 đã bắt đầu đón những gia đình đầu tiên trong số 100 hộ (đợt di dời thứ nhất của xã Ia Hiao) cũng bắt đầu chuyển đến khu tái định cư để an cư.

Xã Ia Hiao (Gia Lai) cử cán bộ, dân quân và các đoàn thể hỗ trợ di dời nhà cửa giúp dân đến nơi ở mới.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ di dời nhà cửa, từ trung tuần tháng 10 đến nay, hàng trăm ngày công của cán bộ xã, chiến sĩ dân quân cùng các lực lượng tại xã Ia Hiao đã hỗ trợ người dân đến nơi ở mới. Các hoạt động như: tháo dỡ nhà sàn, vận chuyển lúa thóc và các tài sản thiết yếu.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết: "Xã khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân gần như mọi mặt để người dân sớm về nơi ở mới, an toàn. Việc đẩy nhanh tiến độ di dời, bố trí dân cư tại Ia Tul và Ia Hiao không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước nguy cơ thiên tai mà còn tạo điều kiện để người dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế".

Được biết, Khu tái định cư vùng thiên tai tại thôn Điểm 9, xã Ia Hiao có diện tích khoảng 15,6ha, quy hoạch bố trí chỗ ở cho khoảng 180 hộ dân. Tuyến đường dài hơn 4,1km kết nối từ Quốc lộ 25 vào khu tái định cư đã được mở rộng, bê tông hóa. Hệ thống giao thông nội bộ, nước sạch và trường mầm non cũng được đầu tư, tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống.