Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 22/9, công tác xây dựng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phục vụ Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai tại 9 khu vực, với khoảng 422 hộ dân cần tái định cư.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì kiểm tra tiến độ dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ngày 22/9.

Người dân bắt đầu làm nhà ở

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Phạm Bác Ái, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, theo chủ trương của UBND tỉnh, công tác tái định cư được triển khai tại 9 khu vực, gồm 1 khu đã đầu tư và 8 khu xây dựng mới. Đến nay, đã có nhiều hộ dân làm nhà tại nơi tái định cư và chuyển đến sinh sống.

Theo Ban, đối với Dự án thành phần 1, khu tái định cư Vĩnh Phú, phường An Nhơn đã hoàn thành. Địa phương đã chi trả, bố trí giao đất tái định cư cho 10 hộ, hiện có 3 hộ xây dựng nhà.

6 khu tái định cư còn lại đã được bàn giao mặt bằng cho địa phương thực hiện bố trí đất. Đến nay, 170/240 hộ đã được giao đất tái định cư; 45 hộ đang xây dựng nhà, các hộ còn lại đã nhận đất và triển khai khoan giếng, mở móng. Riêng khu tái định cư Hòa Sơn, xã Bình Phú, Ban Quản lý dự án đã bàn giao các khu vực ưu tiên cho địa phương ngày 21/9, dự kiến ngày 23/9 sẽ giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà.

Tại các khu tái định cư Trà Sơn, Thuận Hòa, Trường Định 2 và Phú Lạc, công trình đã hoàn thành và cơ bản hoàn tất việc giao đất cho các hộ dân. Trong đó, khu Trà Sơn đã giao đất cho 16/16 hộ, có 12 hộ đang dựng nhà; khu Thuận Hòa giao đất cho 16/16 hộ, có 8 hộ xây nhà; khu Phú Lạc giao đất cho 38/38 hộ, có 10 hộ đang khoan giếng để xây dựng nhà.

Riêng khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An đã cơ bản hoàn thành xây dựng, giao đất cho 34/34 hộ; khu Thuận Đức, phường An Nhơn đã cơ bản hoàn thành công trình và giao đất cho 44/44 hộ, trong đó 15 hộ đang xây dựng nhà.

Hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư tại dự án thành phần 3 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua xã Ia Băng.

Đẩy nhanh các khu tái định cư còn lại

Đối với Dự án thành phần 2, khu tái định cư tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú có quy mô đầu tư 4,5ha, khoảng 97 lô đất ở. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng san nền, nền đường giao thông; các hạng mục thoát nước mưa, cấp nước và thoát nước thải đạt khoảng 80%. Ngày 21/9, các lô đất thuộc khu vực ưu tiên đã được bàn giao cho UBND xã Bình Phú để thực hiện giao đất tái định cư cho người dân.

Tại khu tái định cư thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê, dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 1,97ha, với khoảng 23 lô đất ở, bố trí tái định cư cho 9 hộ dân. Hiện nhà thầu đang tập trung vận chuyển đất đắp, thi công bê tông hố ga; hạng mục ưu tiên dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10/2026 để bàn giao cho các hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư đã hoàn thành.

Tại đoạn từ Km 40+000 - Km 90+000, một số hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở sẽ được bố trí tái định cư xen ghép. Cụ thể, tại xã Ya Hội có khoảng 25 hộ cần di dời, dự kiến bố trí tại Khu dân cư trung tâm Phú An; tại xã Đak Pơ có khoảng 10 hộ cần di dời, dự kiến bố trí tại cụm dân cư làng Jro Dơng. Các địa phương đã lập phương án và niêm yết để người dân thực hiện theo quy định.

Song song với xây dựng các khu tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính cũng đang được đẩy nhanh. Đối với Dự án thành phần 1, đã bàn giao khoảng 21,9/22km, đạt 99,5%; tuyến đã thông tuyến. Dự án thành phần 2 đã bàn giao khoảng 43,65/62,47km, đạt 70%; mục tiêu đến ngày 30/9/2026 bàn giao 50,33km, đạt 80,6% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Dự án thành phần 3 đã hoàn thành công tác GPMB.

Ban Quản lý dự án đang phối hợp với các địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, hoàn tất chi trả, giao đất tái định cư và bàn giao mặt bằng, qua đó bảo đảm tiến độ triển khai Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku theo kế hoạch.

Còn tại dự án Thành phần 3, ông Trần Huy Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý các dự án tỉnh Gia Lai cho biết, công tác tái định cư được triển khai tại 4 khu vực thuộc 2 xã Mang Yang và Đak Đoa. Hiện, các khu tái định cư đang được hoàn thiện hạ tầng để phục vụ người dân nhận đất, xây dựng nhà ở.

Đến nay, hàng chục hộ dân đã hoàn tất bàn giao nhà cửa, công trình kiến trúc cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Tuy nhiên, do khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trong cao điểm mùa mưa, phần lớn các hộ chưa triển khai xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

Trong thời gian chờ thời tiết thuận lợi, người dân tạm thời ở nhờ nhà người thân, được hỗ trợ kinh phí thuê, bố trí chỗ ở trong 6 tháng và từng bước bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Dự kiến sau khi mùa mưa kết thúc, người dân sẽ triển khai xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Ban quản lý dự án tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đơn vị nào thi công chậm sẽ bị nhắc nhở, xử phạt hoặc xử lý theo quy định. Tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình; kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát không đáp ứng yêu cầu năng lực; phấn đấu đến cuối năm 2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng và được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.