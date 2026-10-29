Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai buôn Ia Klon, buôn Gôm Gốp, buôn Bha Nga, buôn Nông Siu, nuôn Blak, tại xã Ia Dreh không chỉ góp phần phòng chống rủi ro thiên tai mà còn tạo điều kiện để người dân đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, từng bước xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tiến độ từng phần việc; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời người dân. Các địa phương phải hoàn thành báo cáo giải trình theo yêu cầu, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 23/10/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, với các dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý dứt điểm từng tồn tại, không để kéo dài. Xã Phù Mỹ Đông phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại tại khu tái định cư Mỹ Thắng, đồng thời đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, giao đất và xây dựng nhà ở tại dự án Mỹ An. Xã Uar tập trung kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường tại nơi ở cũ, đồng thời đẩy nhanh giao đất và xây dựng nhà ở cho người dân.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại các dự án còn chậm như Mỹ Thắng - Phù Mỹ Đông, Ia Rsai và các khu tái định cư chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Đối với các phương án bố trí, ổn định dân cư tại Đề Gi (An Quang Đông), Quy Nhơn Đông và Ia Ly, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải thích đầy đủ chính sách, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng, sớm đưa người dân đến nơi ở mới an toàn. Các xã Cát Tiến, Phù Mỹ Bắc, Ia Hiao và An Hòa được yêu cầu khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường, xử lý các trường hợp còn tồn đọng và tổ chức di dời ngay đối với các hộ đã đủ điều kiện.

Tại Đăk Song, Cát Tiến, Ia Hiao và Ia Dreh, nơi nhiều nhà ở đã cơ bản hoàn thành, các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, hỗ trợ di dời các hộ đủ điều kiện và bàn giao mặt bằng nơi ở cũ theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân 1.231,5 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ trong năm 2026; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và chuyển kinh phí cho địa phương để chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các phương án đủ điều kiện. Hồ sơ điều chỉnh dự án phải hoàn thiện, trình trước ngày 05/11/2026.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát tiến độ, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp khắc phục; tổng hợp, đánh giá toàn diện tiến độ 16 dự án, phương án để báo cáo UBND tỉnh.