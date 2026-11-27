Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu khởi công toàn bộ số nhà thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 30/11; hoàn thành di dời các hộ dân có nhà ở đủ điều kiện sinh hoạt trước ngày 25/12/2026. Trong đó, ưu tiên các hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện tại địa phương.

Gia Lai đang triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

Đến nay, việc triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai đã có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều phần việc chậm tiến độ. Cụ thể, toàn tỉnh mới phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ cho 895/1.351 hộ thuộc kế hoạch năm 2026, còn 456 hộ chưa được phê duyệt. Số nhà đã khởi công đạt 676/1.225 căn, còn 549 căn chưa triển khai. Một số địa phương có tiến độ đặc biệt chậm, gồm: Uar, Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, An Hòa và Phù Mỹ Bắc.

Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở và hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư. Riêng khu tái định cư Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông) phải tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, kể cả ngày nghỉ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/11, ưu tiên các hạng mục giao thông, điện và cấp nước. Các khu tái định cư còn lại phải hoàn thành hạ tầng trước ngày 31/12/2026.

Các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân ngay khi đủ điều kiện; không để chậm trễ trong chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Đặc biệt, phải bảo đảm giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương trước ngày 31/12/2026.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, tháo dỡ, vận chuyển và di dời tài sản. Công tác hỗ trợ cần ưu tiên hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có hoàn cảnh khó khăn và những địa phương có khối lượng công việc lớn nhưng tiến độ còn chậm. Các xã, phường phải xây dựng kế hoạch huy động lực lượng cụ thể, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Tổng vốn dự kiến thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai là 2.108,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.231,5 tỷ đồng.