Gia Lai đẩy nhanh thủ tục cấp phép mỏ vật liệu phục vụ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhiều mỏ vật liệu chưa hoàn tất thủ tục

Theo UBND tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vẫn còn một số khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tại dự án thành phần 1, các mỏ đất, cát cơ bản đã được cấp phép và đang khai thác phục vụ thi công. Tuy nhiên, mỏ đất số 3 tại xã Bình An và Bình Phú của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu gặp đá sớm, khiến trữ lượng khai thác giảm so với giấy phép, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nguồn đất đắp. Cơ quan chức năng đã điều chỉnh nguồn cung sang mỏ đất số 2, đồng thời triển khai thủ tục mở rộng mỏ này.

Khai thác cát tại mỏ cát xã Ia Tul (Gia Lai) để phục vụ xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. (Ảnh: Trần Đình).

Đối với vật liệu đá, dự án thành phần 1 hiện sử dụng nguồn mua thương mại. Công ty Cổ phần - Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam (ECV) được ủy quyền thực hiện thủ tục cấp phép mỏ đá tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Tây Sơn, dự kiến hoàn thành ngày 30/10/2026.

Tại dự án thành phần 2, nhu cầu đất đắp khoảng 8,7 triệu m³, trong đó khoảng 7 triệu m³ được điều phối, tận dụng từ hoạt động đào đắp trong dự án; 1,7 triệu m³ còn lại dự kiến lấy từ các mỏ đặc thù. Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đã ủy quyền Công ty Dacinco thực hiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất số 1 tại xã Ya Hội và mỏ đất số 5 phục vụ các gói thầu.

Đối với cát, các nhà thầu dự kiến sử dụng nguồn mua thương mại trong 6 tháng đầu, đồng thời hoàn thiện thủ tục cấp phép các mỏ tại các xã Ia Tul, Ia Pa và Bình Khê. Thủ tục khảo sát, cấp phép mỏ đá tại xã Ya Ma cũng đang được triển khai. Theo kế hoạch, thủ tục cấp phép các mỏ đất, cát, đá thuộc dự án thành phần 2 dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 1/2027.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà thầu và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Đối với dự án thành phần 1, Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh được giao chỉ đạo nhà thầu hoàn thành thủ tục khai thác mỏ cát số 05 tại xã Bình An và Bình Phú, cùng mỏ đá tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Tây Sơn. Các thủ tục hoàn thành, cấp phép khai thác phải được thực hiện trong tháng 10/2026.

Khai thác đất triển khai xây dựng Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại dự án thành phần 3. (Ảnh: T.V.Y).

Tại dự án thành phần 2, Công ty Dacinco được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác đất đắp tại mỏ đất số 1 ở xã Ya Hội; mỏ đất số 05 và mỏ cát Cxd103 tại các xã Ia Tul, Ia Pa; mỏ đá tại xã Ya Ma.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 cũng được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát số 3 và số 6 tại xã Bình Khê, phục vụ thi công dự án.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu, bãi thải; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh phối hợp giải quyết các tồn tại liên quan đến rừng, đất rừng; đẩy nhanh việc thu hồi lâm sản, sớm bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trong tháng 10/2026.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý các kiến nghị theo chức năng, thẩm quyền, ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung vật liệu, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.