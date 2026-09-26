Gia Lai đẩy nhanh làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai, xử lý dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng

Quang cảnh cuộc họp tại UBND tỉnh Gia Lai.

Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức họp đánh giá tiến độ, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cuộc họp do ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, kết nối trực tuyến đến 10 xã, phường còn chậm tiến độ.

Cuộc họp kết nối trực tuyến với các địa phương.

Theo báo cáo, đến ngày 23/9, Gia Lai đã làm sạch, chuẩn hóa 1.467.552 thửa đất, đạt 91% tổng phạm vi, tăng 31.939 thửa so với ngày 17/9. Số thửa còn đủ điều kiện tiếp tục xử lý giảm từ 75.005 xuống còn 43.066 thửa.

Khâu cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai cũng có bước tiến đáng kể. Số thửa đã được cập nhật, đồng bộ tăng từ 426.237 lên 515.990 thửa, đạt 91,59%, tăng 89.753 thửa so với kỳ trước.

Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang phát biểu tại cuộc họp.

Nhờ đó, số hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ giảm từ 129.628 xuống còn 40.713 thửa, giảm 88.915 thửa. Phần việc còn lại tập trung vào 40.713 thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ và 6.655 thửa chưa hoàn tất xét duyệt.

Ở cấp xã, nhiều địa phương đã hoàn thành 100% kê khai, đăng ký và xét duyệt, chuyển trọng tâm sang đồng bộ dữ liệu. Đến ngày 23/9, có 53 xã, phường trong danh sách theo dõi đạt 100% đồng bộ.

Trong đó, các địa phương có khối lượng dữ liệu lớn như Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Hòa Hội và Ngô Mây đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao. Tuy nhiên, một số địa bàn như Phù Mỹ, Bình Hiệp, Bình Phú và Tuy Phước Bắc vẫn có tỷ lệ đồng bộ thấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ.

Đối với nhóm hồ sơ khó xử lý, toàn tỉnh còn 102.076 thửa. Trong số này có 44.953 thửa thiếu hoặc sai lệch dữ liệu không gian; 20.120 thửa có người đứng tên trên Giấy chứng nhận đã qua đời nhưng chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, đăng ký biến động; 21.220 thửa chưa xác định được người sử dụng đất hoặc thông tin định danh sai lệch lớn; 15.783 thửa còn thiếu hồ sơ pháp lý, hồ sơ lưu trữ, hồ sơ quét hoặc Giấy chứng nhận.

Công tác đối khớp dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Công an tỉnh hoàn tất tra cứu, đối khớp 100%. Tuy nhiên, vẫn còn 170.166 trường hợp chưa thể xác thực theo dữ liệu hiện có.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương phân loại, phân rã từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ nội dung trọng tâm, lộ trình và thời hạn hoàn thành.

Đối với 43.066 thửa đất đủ điều kiện xử lý, Văn phòng Đăng ký đất đai được yêu cầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026. Với 44.953 thửa thiếu hoặc sai lệch dữ liệu không gian, cần rà soát từng trường hợp, xác định những khu vực đã có dữ liệu đo bay để chuyển sang xử lý.

Đối với 21.220 thửa chưa xác định được người sử dụng đất hoặc có sai lệch lớn về thông tin định danh, đơn vị chuyên môn phối hợp UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể theo từng ngày. Việc bổ sung hồ sơ đối với 15.783 thửa còn thiếu giấy tờ cũng phải triển khai đồng thời, không để phát sinh thêm hồ sơ tồn đọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kết luận cuộc họp.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời yêu cầu UBND cấp xã hoàn thành kê khai đối với 1.540 thửa đất trong tuần, gắn kê khai với xét duyệt, cập nhật và đồng bộ dữ liệu.

Đối với công tác lập hồ sơ phục vụ đo bay UAV, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương triển khai theo quy định, nghiên cứu phương án thực hiện cụ thể, xác định rõ phạm vi, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Việc đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.