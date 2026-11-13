Gia Lai đẩy nhanh giải ngân vốn cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Đẩy nhanh thi công các cầu

Những ngày giữa tháng 11, dù thời tiết không thật sự thuận lợi nhưng trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, không khí lao động vẫn rất khẩn trương, tập trung, nhiều hạng mục được triển khai thi công khi mùa mưa lũ đã đến.

Các cầu và nền đường trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được tập trung triển khai, nhất là vào mùa mưa lũ.

Tại dự án thành phần 1, các nhà thầu đã đồng loạt thi công đắp nền đường, cầu, công trình thoát nước, hầm chui dân sinh trên toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Đặc biệt, dự án này xây dựng 28 cầu trên tuyến nên việc thi công các cầu đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, tiến hành thi công mố, trụ các cầu An Nhơn, Tây Vinh, cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, cầu vượt cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cầu Đồng Đưng, cầu Bình Tân, cầu Văn Phong...

Theo Ban quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, tại dự án thành phần 1, đang bố trí 55 mũi thi công. Các nhà thầu cũng đã huy động 530 đầu máy, thiết bị, 872 nhân sự. Tổng sản lượng đến nay khoảng 880/4.230 tỷ đồng, đạt 21% giá trị xây lắp của hợp đồng.

Dự án thành phần 2 đang tổ chức 51 mũi thi công với 535 đầu máy móc thiết bị cùng 880 nhân sự; tổng sản lượng của đến nay khoảng 890/5.910 tỷ đồng, đạt 15%. Trong đó, các nhà thầu tập trung thi công bãi đúc dầm, đường công vụ, cọc khoan nhồi các cầu Đăk Ayun 1, cầu Đăk Ayun 2, cầu Đăk H'nol, Ia Băng 1, Ia Băng 2, Blo 1, Châm Bôm, ADok1, Adok 2, cầu Trang và thi công nền đường tuyến chính, đường công vụ đoạn Km90 - Km 98+890, Km101 - Km 105+300, Km 105+000 - Km 111+740...

Riêng dự án thành phần 2 vừa khởi công xây dựng từ ngày 19/8, các đơn vị đã đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu vào; thành lập ban chỉ huy công trường; xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết; xây dựng phòng thí nghiệm hiện trường; huy động nhân lực, thiết bị, tập kết vật tư vật liệu; tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công một số vị trí ưu tiên để triển khai thi công trước. Đồng thời, thi công bãi đúc dầm, đường công vụ phục. Hiện nay, các nhà thầu đã triển khai 100 mũi với 500 đầu máy móc, thiết bị; 750 nhân sự; tổng sản lượng khoảng 243 tỷ đồng/20.833 tỷ đồng.

Giải ngân 100%

Ngay từ khi triển khai dự án, mặt bằng sạch được tỉnh Gia Lai xác định là chìa khoá, quyết định tiến độ thi công nhanh hay chậm của dự án, do đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được địa phương đặc biệt quan tâm và triển khai quyết liệt. Đến nay, 3 dự án thành phần đã bàn giao mặt bằng được hơn 122/125km, đạt tỷ lệ 97,3%.

Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 đã thực hiện cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công; dự án thành phần 2 đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 65/68km đạt 95,1%, còn lại các địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 15/11 để bàn giao cho các đơn vị thi công.

Giải ngân vốn cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt nhiều kết quả cao.

Công tác tái định cư (TĐC) cũng được chú trong. Đến nay, đã xây dựng 13 khu TĐC phục vụ dự án. Trong đó, dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng 7 khu TĐC; đã xây dựng hoàn thành và đã giao đất cho các hộ dân để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống. Dự án thành phần 2 xây dựng 2 khu TĐC; trong đó khu Hòa Sơn đã cơ bản hoàn thành và giao đất cho các hộ dân xây nhà trong tháng 9/2026; khu Thượng Giang 2 (xã Bình Khê) đang tập trung hoàn thiện các vị trí ưu tiên để giao đất cho các hộ dân xây nhà trong tháng 11/2026. Dự án thành phần 3, có 4 khu tái định cư gồm Mang Yang và 3 khu xã Ia Băng cơ bản thi công xong hạ tầng kỹ thuật; UBND các địa phương đang xét duyệt phương án bố trí TĐC, một số hộ dân đã nhận đất và xây dựng nhà ở.

Cùng với GPMB và TĐC, công tác giải ngân vốn dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku cũng đã được địa phương yêu cầu triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Đến nay, công tác giải ngân đạt nhiều kết quả.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 2025, dự án đã được bố trí hơn 897 tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương 100 tỷ đồng thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Kết quả, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Năm 2026, các dự án thành phần đã được bố trí hơn 9.529 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương 9.100 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến thời điểm hiện tại là 9.499 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch vốn được giao.

Ngày 30/10, Chính phủ đã điều chỉnh dự toán, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2026 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Trong đó, bố trí bổ sung vốn cho dự án 6.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch giải ngân cụ thể cho nguồn vốn này. Trong đó, dự kiến kế hoạch giải ngân đến 31/12 của từng dự án thành phần. Đảm bảo cả 3 dự án thành phần đều giải ngân đạt 100%.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có điểm đầu tại lý trình Km39+200 quốc lộ 19B, thuộc địa phận phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; điểm cuối tại Km 1606+770 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có 3 dự án thành phần, với chiều dài khoảng 125km; tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng; được triển khai xây dựng từ năm 2025 - 2029.