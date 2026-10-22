Gia Lai đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường xác định giải ngân vốn, kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong quý IV năm 2026. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả giải ngân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Gia Lai yêu cầu khẩn trương giải ngân vốn 2026 các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Đồng thời, phải phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ", gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân theo từng tuần đối với từng dự án, nhiệm vụ. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc "có khối lượng hoàn thành phải khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đủ điều kiện phải gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát, thanh toán ngay". Ưu tiên giải ngân vốn ngân sách Trung ương, nhất là số vốn được phép kéo dài. Không dồn khối lượng nghiệm thu, thanh toán vào thời điểm cuối năm.

Đối với vốn được phép kéo dài sang năm 2026, trong đó các dự án được giao vốn trong quý I, quý II/2026 nhưng đến ngày 30/9/2026 chưa giải ngân hết vốn theo kế hoạch, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính rà soát danh mục, số vốn còn lại, nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và đề xuất phương án xử lý. Trường hợp không có lý do chính đáng, xem xét điều chuyển vốn cho đơn vị có nhu cầu và khả năng giải ngân. Phần vốn bị điều chuyển do ngân sách địa phương tự cân đối, bố trí để tiếp tục thực hiện dự án; ngân sách cấp trên không bố trí lại.

Đối với các dự án được giao mới hoặc bổ sung vốn trong quý III/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công. Chủ động bố trí nhân lực, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026. Trường hợp dự kiến không giải ngân hết, phải báo cáo bằng văn bản, nêu rõ số vốn không có khả năng giải ngân, nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý.

Đối với vốn, kinh phí giao mới năm 2026 thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, giao dự toán, giao chủ đầu tư hoặc đơn vị thực hiện; đồng thời triển khai ngay các thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo đến ngày 30/11/2026, giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn; trước ngày 31/12/2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Đối với kinh phí sự nghiệp (tỷ lệ giải ngân mới đạt 0,97%), các Sở, ngành và UBND các xã, phường được giao dự toán khẩn trương hoàn thành việc giao dự toán, giao nhiệm vụ. Xác định rõ cơ quan chủ trì, nội dung thực hiện và đối tượng thụ hưởng. Phê duyệt kế hoạch, dự án, nhiệm vụ theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện ngay khi đủ điều kiện, bảo đảm giải ngân 100% dự toán trước ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo đăng ký, cam kết giải ngân của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các mốc thời gian nêu trên, đối chiếu kết quả thực hiện với cam kết; báo cáo UBND tỉnh danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương không đạt cam kết,nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.

Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và cá nhân phụ trách từng dự án, nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra tiến độ tại hiện trường và tiến độ hoàn thiện hồ sơ; kịp thời chấn chỉnh tình trạng thiếu chủ động, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.