Gia Lai: Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại tỉnh Gia Lai được giao là 1.238 tỷ đồng. Cấu trúc nguồn vốn bao gồm 301 tỷ đồng vốn kế hoạch năm trước (2025) kéo dài và 937 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 do HĐND tỉnh giao (trong đó ngân sách Trung ương là 588 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 349 tỷ đồng).

Các dự án giao thông tại khu vực phía Tây Gia Lai gặp bất lợi khi thời tiết mưa lớn kéo dài là một trong số các nguyên nhân làm giải ngân chưa đạt.

Đến thời điểm kết thúc tháng 9/2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân mới đạt 223 tỷ đồng, tương đương 18,02%. Dự tính đến hết tháng 10, số vốn giải ngân đạt 307 tỷ đồng, tương đương bằng 24,78% kế hoạch. Riêng nguồn vốn kế hoạch năm 2026 do HĐND tỉnh Gia Lai giao cho các chương trình MTQG, ước giải ngân 133/937 tỷ đồng, đạt 14,22%.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, nguyên nhân khách quan xuất phát từ điều kiện thời tiết bất lợi; mưa lớn kéo dài từ cuối quý II đến hết quý III/2026 tại khu vực phía tây Gia Lai đã làm gián đoạn thi công các công trình. Ngoài ra, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Về mặt chủ quan, một số nguồn vốn mới được phân bổ nên các chủ đầu tư và địa phương phải mất thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ triển khai.

Với kết quả giải ngân trên, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo tập trung xử lý vướng mắc, ưu tiên giải ngân toàn bộ nguồn vốn kéo dài.

Đối với vốn giao mới năm 2026, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị giải ngân tối thiểu 70% trước ngày 30/11 và phấn đấu đạt 100% kế hoạch trước ngày 31/12/2026. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát trực tiếp với từng đơn vị để tham mưu lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn.

Song song đó, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 377/NQ-HĐND ngày 30/9/2026 phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bố trí 2.000 tỷ đồng ngân sách ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Sự kết hợp giữa giải ngân đầu tư công và đòn bẩy tín dụng ưu đãi sẽ tạo động lực kép giúp tỉnh Gia Lai hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo bền vững.